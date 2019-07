Slováci si na dovolenkách môžu dovoliť nakúpiť viac ako vlani

dnes 11:16 -

Slováci si v miernej väčšine typických dovolenkových destinácií môžu dovoliť nakúpiť viac ako pred rokom. Pre dovolenkárov môžu byť lacné najmä krajiny mimo Európskej únie ako napríklad Čierna Hora. Najlacnejšie vychádza stále Bulharsko. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ktorá sa pozrela na hodnotu stoeurovky v dovolenkovom zahraničí.

Ceny v dovolenkovom zahraničí sú v porovnaní so Slovenskom v priemere vyššie o tri percentá. Analytici banky vyčíslili, že priemerná hodnota 100-eurovej bankovky v 10 najobľúbenejších dovolenkových destináciách Slovákov dosahuje 97 eur. "Kúpyschopnosť Slovákov v zahraničí stále rastie nepretržite už štvrtý rok za sebou. Oproti roku 2010 sa v rovnakých 10 dovolenkových destináciách hodnota 'slovenskej'stoeurovky zvýšila o viac ako desatinu. Za posledných 15 rokov dokonca o tretinu," priblížil analytik banky Ľubomír Koršňák.

V Českej republike, Maďarsku, Bulharsku a Turecku sa hodnota stooeurovky oproti minulému letu znížila. "Pohyby sú však relatívne malé a nepresahujú 2 %. Takýto posun v cenovej hladine bežný dovolenkár nepostrehne. Jedinou výnimkou je Turecko, kde sa hodnota stoeurovky v porovnaní s vlaňajškom znížila o takmer desatinu," doplnil Koršňák s tým, že Slováci v tejto krajine využívajú zvyčajne all inclusive balíčky cestovných kancelárií a tak zdraženie tento rok pravdepodobne ešte nepocítia.

Bohaté krajiny západnej Európy sú drahšie ako Slovensko, naopak v krajinách strednej a východnej Európy má stoeurovka často porovnateľnú alebo dokonca vyššiu hodnotu ako "doma". "Pre Slovákov môžu byť lacné najmä európske krajiny mimo EÚ, napríklad Čierna Hora. Lacnú dovolenku si môžu Slováci užiť aj na čoraz populárnejšom Kaukaze," uviedol Koršňák.

Najlacnejšie je pre Slovákov podľa analýzy stále Bulharsko, kde má "slovenská" stoeurovka o takmer polovicu vyššiu hodnotu (144 eur). V prípade Chorvátska, ktoré je medzi Slovákmi obľúbené, je v priemere cenová úroveň nižšia oproti Slovensku o približne 5 %. "Známe prímorské letoviská sú však často drahšie, najmä počas letnej dovolenkovej sezóny. Hodnota stoeurovky sa tu pohybuje na úrovni okolo 80 - 90 eur," vyčíslil Koršňák.

Najdrahšou susednou krajinou je Rakúsko, kde má "slovenská stoeurovka" hodnotu len 59 eur. Ceny v Českej republike ostávajú v priemere toto leto podobné tým na Slovensku, hoci sa môžu v jednotlivých regiónoch líšiť. V priemere tu má "slovenská" stoeurovka hodnotu 102 eur.

Dovolenka v Ázii je pre Slovákov stále relatívne lacná, hoci ju predražujú najmä vysoké náklady na dopravu. Vo vyspelých krajinách zase zvyčajne platí, že Slováci musia siahnuť hlbšie do peňaženky. "Sporiť by mali najmä tí, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA, na Nový Zéland, do Izraela, Austrálie, na Island, do Nórska či Švajčiarska," dodal Koršňák.