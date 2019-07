dnes 10:31 -

Nemecká banka Deutsche Bank by mohla zrušiť do 20 tisíc pracovných miest, keďže peňažný ústav smeruje k zverejneniu plánov globálnej reštrukturalizácie. Očakáva sa, že pracovné pozície banka zruší hlavne v londýnskom City a na Wall Street. Informuje o tom portál bbc.com. Nemecký bankový gigant má dlhodobo problémy, vrátane problémov so ziskovosťou niektorých častí podnikania a s klesajúcou cenou akcií. Banka skúšala niekoľko variantov svojej reorganizácie, ku ktorým patrili aj neúspešné rokovania o fúzii s konkurenčnou firmou Commerzbank, dodáva portál.

Experti očakávajú, že generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing, ktorý sa funkcie ujal iba pred rokom, ohlási odvážne zmeny, aby signalizoval trhu, že má plán obratu. V máji na valnom zhromaždení Sewing akcionárom povedal, že "zrýchli transformáciu" sústredením sa na "ziskové a rastúce" časti podnikania. "Môžem Vás ubezpečiť, že sme pripravení urobiť tvrdé škrty," vyhlásil.

