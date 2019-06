Trump kritizoval Fed za to, že neznížil úrokové sadzby

dnes 16:01 -

Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť kritizoval centrálnu banku (Fed) za to, že neznížila úrokové sadzby. Trump tak pokračuje v tlaku na Fed, aby zmenil svoju menovú politiku.

"Aj napriek Fedu, ktorý nevie čo robí - zvýšil sadzby príliš rýchlo (veľmi nízka inflácia, v ostatných častiach sveta spomaľovanie, znižovanie a uvoľňovanie) a vykonal rozsiahle sprísnenie, 50 miliárd USD mesačne, zrejme zaznamenáme jeden z najlepších júnov v histórii USA," napísal Trump na Twitteri.

"Predstavte si, aké by to bolo, ak by to Fed urobil správne. Dow by bol o tisíce bodov vyššie, HDP by rástol o 4 % možno až 5 %. A teraz sa zasekli ako tvrdohlavé decko, keď potrebujeme zníženie sadzieb a uvoľnenie, aby sme vykompenzovali, čo iné krajiny robia proti nám."

Trump opakovanie obviňuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella, že podkopáva snahy jeho administratívy na podporu rastu ekonomiky, a opakovane požaduje zníženie úrokových sadzieb.

Fed v stredu (19. 6.) signalizoval uvoľnenie menovej politiky, keď uviedol, že je pripravený prijať opatrenia, aby udržal expanziu ekonomiky, ktorú ohrozujú rastúce riziká. Experti počítajú so znížením sadzieb už v júli.