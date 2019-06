Kurz libry a eura sa podľa analytikov pri tvrdom brexite môže vyrovnať

dnes 14:01 -

Akýkoľvek brexit pod vedením Borisa Johnsona, ktorý je favoritom na nahradenie premiérky Theresy Mayovej, podľa analytikov iba zhorší vývoj libry. Rozhodný stúpenec brexitu Johnson prisľúbil vystúpenie Británie z Európskej únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa schváli nejaká dohoda s úniou. "Stále existujú riziká, že najnižšia hranica rezistencie libry bude naďalej smerovať nadol," povedal pre televíziu CNBC Ray Attrill z National Australia Bank. Táto banka predpokladá, že kurz libry voči doláru bude v závere tretieho kvartálu 1,22 USD/GBP.

Podľa Jamesa Smitha z holandskej banky ING brexit bez dohody, buď preto, že EÚ odmietne ďalšie odloženie obchodu alebo preto, že nový britský líder presadí tvrdý brexit, by znamenal kolaps libry, pričom kurz eura a britskej meny by sa vyrovnal a voči doláru by sa prepadla na 1,1 USD/GBP.

Stephen Gallo z Bank of Montreal predpovedá 53-percentnú pravdepodobnosť toho, že brexit bude 31. októbra buď bez dohody, alebo vo forme "riadeného odchodu bez dohody". Predpovedá pritom, že libra voči doláru klesne na 1,21 USD/GBP a euro voči britskej mene posilní na 0,9008 GBP/EUR.

https://www.cnbc.com/2019/06/19/a-boris-johnson-brexit-could-spell-danger-for-sterling-analysts-say.html