Šéf Boeingu: Ospravedlňujeme sa obetiam havárií 737 Max, ale neodstúpim

Zdroj: BI;planes

Foto: SITA/AP

dnes 13:32 -

"Ospravedlňujeme sa za straty na životoch pri oboch nehodách," povedal Muilenburg. "Ospravedlňujeme sa rodinám pozostalých. Čo sa stalo sa už nikdy nezmení, bude to vždy s nami. Môžem vám povedať, že ma to priamo ovplyvňuje ako šéfa tejto spoločnosti. Je to veľmi ťažké. Bohužiaľ nemôžem zmeniť, čo sa stalo," dodal. "Nemôžem povedať, že začínam chápať, aký to má dopad na rodiny zosnulých. Ak by som mohol, zaviazal by som sa, že naša spoločnosť urobí všetko, čo je v jej silách, aby vopred zaistila bezpečnosť ."



Všetkých 371 Boeingov 737 Max muselo po 13. marci zostať na zemi. Medzi dovoma haváriami Lion Air Flight JT610 a Ethiopian Airlines Flight ET302 neuplynulo ani päť mesiacov. Pri dvoch haváriách zomrelo spolu 342 cestujúcich a posádky.





Muilenburg pripustil, že spoločnosť zaviedla softvérovú opravu pre svoje lietadlá. "Pri implementácia softvéru sme nepostupovali správne, naši inžinieri to zistili.“

Muilenburg sa ohradil ohľadom svojej rezignácie a povedal, že verí, že by mal aj naďalej viesť jednu z najväčších leteckých spoločností na svete.



Odhady, kedy sa lietadlá Boeing 737 MAX vráti do vzduchu, sa dramaticky líšia. Jeden z najväčších zákazníkov Boeingu, indická nízkonákladová aerolinka SpiceJet, hovorí o tejto možnosti už koncom budúceho mesiaca. To je asi najoptimistickejší výhľad. Indonézsky úrad pre letectvo minulý týždeň uviedol, že problémové stroja sa do vzduchu vráti možno až budúci rok.







Úrad pre bezpečnosť letectva EÚ v liste, ktorý predvčerom zaslal členom dopravného výboru EP, uvádza, že ak má opätovne povoliť MAXom lety, od Boeingu bude žiadať jasný dôkaz bezpečnosti týchto lietadiel. Výrobca bude musieť napríklad preukázať, že pravdepodobnosť katastrofického zlyhania je nižšia, než jedno počas miliardy nalietaných hodín. To je podľa úradu bežný štandard v odvetví. Na leteckého regulátora pre EÚ navyše tlačí najväčšia európska asociácia pilotov, aby stroje skutočne dôkladne preveril aj potom, čo im americký regulátor prípadne povolí vzlietnuť. To by ale znamenalo, že vzlietnutie MAXov počas júla je minimálne pre územie Európskej únie nepravdepodobné.

Návrat lietadiel Boeing 737 Max na oblohu sa možno pretiahne až do augusta. V stredu to novinárom povedal šéf Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov Alexandre de Juniac s tým, že konečné rozhodnutie je na regulátoroch. "Neočakávame, že by sa niečo stalo skôr, ako za 10 až 12 týždňov," uviedol Juniac podľa agentúry Reuters. Podľa Juniaca však nezáleží len na tom, kedy budú môcť lietadla oficiálne vzlietnuť, dôležité je aj to, ako rýchlo zvládnu aerolinky skontrolovať svoje lietadlá a vycvičiť pilotov pre prácu s upraveným softvérom.

Juniac prehovoril pred novinármi v Soule, kde budúci týždeň prebehne výročné stretnutie Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov. Pravdepodobne sa bude hovoriť aj plánovanom stretnutí Medzinárodnej asociácie leteckých prepravcov (IATA) s leteckými regulátormi, Boeingom a aerolinkami. To by malo prebehnúť v horizonte piatich až siedmich týždňov.

Prerušenie prevádzky lietadiel 737 MAX má negatívny vplyv na hospodárske výsledky Boeingu. Firma v polovici marca v dôsledku nehôd pozastavila dodávky strojov 737 MAX zákazníkom. Začiatkom apríla oznámila, že sa rozhodla dočasne znížiť tempo výroby tohto modelu takmer o pätinu na 42 strojov mesačne.







Väčšina aeroliniek, ktorých lietadlá momentálne nútene stojí zaparkovaná na letiskách, zvažuje žiadosť o odškodnenie. Boeing pritom aj bez nutnosti platiť dopravcom kvôli kauze prišiel o veľa. Hodnota jeho akcií klesá a aerolínie si prestali objednávať nielen lietadlá 737 Max, ale aj ďalšie lietadlá firmy - napríklad 787 Dreamliner. Počet nových zákaziek spoločnosti sa medziročne znížil takmer o polovicu.



Aby toho nebolo málo, Americká komisia pre cenné papiere a burzu US Securities and Exchange Commission začala vyšetrovanie proti Boeingu, ktoré sa týka prípadu 737 MAX. SEC bude skúmať, či Boeing poskytol burze dôležité informácie, týkajúce sa bezpečnosti modelu 737 MAX. Vyšetrovanie ukázalo, že pri lietadlách 737 MAX systematicky nefungovala indikácia nesúladu údajov zo snímačov uhla nábehu. Už v roku 2017 Boeing zistil, že táto indikácia nefunguje, pokiaľ lietadlo nie je vybavené ďalšou doplnkovou funkciou. Toto zistenie pritom nebolo komunikované ani leteckým spoločnostiam ani regulátorovi FAA (US Federal Aviation Administration). Boeing o tomto probléme informoval prvýkrát po katastrofe lietadla spoločnosti Lion Air. Spoločnosti obchodované na burze majú povinnosť informovať investorov o akýchkoľvek otázkach, ktoré môžu mať významný vplyv na podnikanie.