Do obehu prichádza nová stoeurovka a dvestoeurovka

Od utorka prichádzajú do obehu nové eurobankovky zo série Európa v hodnote sto a dvesto eur, ktoré obsahujú inovatívne ochranné prvky. Ako ďalej na pondelkovej tlačovej konferencii informoval riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti v Národnej banke Slovenska (NBS) Andrej Slížik, päťstoeurovka už svojho nástupcu nedostane. Doteraz vydané päťstoeurovky však ostávajú naďalej zákonným platidlom a môžu sa používať v obehu.

Nové bankovky 100 eur a 200 eur majú oproti starým bankovkám tej istej hodnoty inú veľkosť. Bankovky oboch nominálnych hodnôt majú rovnakú výšku ako bankovka 50 eur. Ich dĺžka však zostáva nezmenená - čím dlhšia bankovka, tým vyššia jej hodnota. Rovnaká výška bankoviek 50 eur, 100 eur a 200 eur zjednodušuje podľa centrálnej banky manipuláciu a strojové spracovanie. Zároveň sa lepšie zmestia do peňaženky a budú mať dlhšiu životnosť, pretože budú vystavené menšiemu opotrebovaniu.

Stoeurová a dvestoeurová bankovka prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Ako ďalej informoval vedúci oddelenia prípravy a analýzy platidiel v NBS Marián Kmeť, na nových bankovkách v hornej časti striebristého prúžka sa v satelitnom holograme zobrazujú drobné znaky €, ktoré sa pohybujú okolo čísla nominálnej hodnoty. Pod priamym svetlom sú tieto znaky zreteľnejšie. Striebristý prúžok podľa Kmeťa zobrazuje aj portrét Európy, architektonický motív a veľký znak €. Na nových bankovkách 100 eur a 200 eur sa nachádza aj zdokonalené smaragdové číslo. Smaragdové číslo je súčasťou všetkých ostatných bankoviek série Európa, no v tejto zdokonalenej verzii sa vo vnútri čísla zobrazujú aj znaky €.





Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvá bankovka zo série Európa, päťeurovka, bola do obehu uvedená 2. mája 2013 v Bratislave. Novú desaťeurovú bankovku zaviedli do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov v celej eurozóne 23. septembra 2014. Nasledovala bankovka v hodnote 20 eur 25. novembra 2015. Novú päťdesiateurovku zaviedli do behu 4. apríla 2017. Nové bankovky v hodnote 100 eur a 200 eur majú dátum vydania 28. mája 2019.

Výmena bankoviek prvej série v hodnote päť, desať a aj dvadsať eur je už podľa Slížika prakticky zavŕšená. "Čísla nám hovoria, že už sa používajú len nové bankovky zo série Európa," povedal Slížik. Čo sa týka 50-eurovej bankovky prvej série, tá je podľa neho vymenená na 73 %. Keďže bankovky v hodnote sto a dvesto eur sa používajú v obehu pomenej, tak aj tá výmena z prvej série na sériu Európa bude podľa Slížika zrejme dlhšia. Približne by malo ísť o zhruba dva tri roky.

Ako skonštatoval expert prípravy a ochrany platidiel v NBS Dušan Rojek, vydaním týchto bankoviek je séria Európa kompletná. Súčasné eurobankovky v hodnote 500 eur, ktoré sú v obehu od januára 2002, plánuje Európska centrálna banka postupne stiahnuť. Dôvodom sú obavy niektorých inštitúcií, že by táto bankovka mohla uľahčovať nezákonnú činnosť.