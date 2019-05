Poľsko do eurozóny či ERM2 do konca roka 2022 nevstúpi

dnes 16:31 -

Poľsko v nasledujúcich troch rokoch do eurozóny alebo do mechanizmu výmenných kurzov ERM 2 nevstúpi. Povedal to guvernér poľskej centrálnej banky Adam Glapinski.

"Bez ohľadu na to, aká bude v Poľsku vláda, pokiaľ budem stáť na čele Národnej banky Poľska, krajina do ERM 2 alebo do eurozóny nevstúpi," citovala Glapinského poľská tlačová agentúra PAP. Glapinski nastúpil na post guvernéra poľskej centrálnej banky v júni 2016 a jeho funkčné obdobie trvá šesť rokov.

Podľa guvernéra je "mimoriadne naivné" očakávať, že Poľsko vstupom do eurozóny získa. Ako dodal, na prijatie eura neexistujú politické ani ekonomické dôvody a tento krok by mohol pozíciu Poľska skôr zhoršiť než posilniť. "Vlastná mena umožňuje viesť nezávislú menovú politiku," povedal Glapinski, pričom poukázal na fakt, že práve nezávislá menová politika umožňuje "neutralizovať externé ekonomické šoky".