Daňové licencie nechýbajú,celkovo sa podmienky pre malé firmy nelepšia

dnes 9:46 -

„Zrušenie daňových licencií od roku 2018 vnímame pozitívne, no ich vplyv však stále trvá. Pokiaľ podnikateľ napríklad za rok 2017 zaplatil ako platiteľ DPH daňovú licenciu 960 eur a v ďalšom roku mal daňovú povinnosť 1000 eur, tak si mohol odrátať z daní len rozdiel medzi daňovou povinnosťou a licenciou, čo bolo 40 eur. Daňová licencia by sa mohla celá odpísať len v prípade daňovej povinnosti vo výške dvojnásobku sumy daňovej licencie. Povinnosť platiť daňové licencie sa skončila, no dostať tú sumu pre podnikateľov späť, môže ešte pár rokov trvať,“ vysvetlil Sirotka s tým, že zrušenie daňových licencií môže uľahčiť rozhodovanie, či niekto vstúpi do podnikania, alebo nie.



„Pre malých podnikateľov by sa však malo zjednodušiť platenie ich povinností tak, aby sa dali dane a odvody zaplatiť jednou sumou vypočítanou z určitého základu, podobne ako je princíp paušálnych výdavkov,“ upozornil Sirotka.



Aj preto považuje Sirotka zvýšenie paušálnych výdavkov zo 40 na 60 % spred viac ako roka za dobrý krok, hoci je obmedzený maximálnou sumou 20.000 eur. „Pomáha to však malým podnikateľom alebo živnostníkom predovšetkým v oblasti duševnej činnosti, kde majú relatívne nízke náklady. To sú napríklad účtovníci. Je to pre nich zjednodušenie podnikania,“ konštatoval Sirotka, podľa ktorého sa však z celkového hľadiska podnikateľské prostredie pre živnostníkov a malé firmy zhoršuje.



„Trápi ich zvyšovanie byrokratických povinností predovšetkým byrokracia, ktoré napríklad reagujú na nedostatok pracovných síl. Voľné pracovné miesto musia podnikatelia nahlásiť, no formulár, ktorý musia vyplniť, má dve strany a 77 otázok. Podobnou prekážkou je aj povinnosť inzerovať výšku platu pre voľnú pracovnú pozíciu,“ dodal Sirotka.