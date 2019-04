Pohodlní: Slováci banku nezmenia, ani keď sú nespokojní

Zdroj: home credit

Foto: getty images

dnes 9:02 -

Väčšina Slovákov mení poskytovateľov služieb doslova len sporadicky. Viacerí zachovávajú svoju priazeň tým istým spoločnostiam aj viac ako 10 rokov. Neznamená to však automaticky, že sú so službami na 100 percent spokojní. Je za tým aj ich pohodlnosť. Mnohí ku konkurencii neodišli hlavne preto, že by to bolo pre nich komplikované. Nemali na to čas alebo sa im to jednoducho nechcelo riešiť. Ďalších zase presvedčila lepšia ponuka od pôvodnej spoločnosti.

Osem z desiatich Slovákov má za uplynulé dva roky ten istý bežný účet v banke, rovnaké životné poistenie, mobilného operátora aj poskytovateľa televízie. Dodávateľa plynu alebo elektriny či poskytovateľa nebankovej pôžičky za uplynulých 24 mesiacoch menil len jeden z desiatich. O niečo viac je takých, ktorí zmenili poisťovňu svojho auta. No i tu ostali za dva roky pri tej istej spoločnosti dve tretiny ľudí.



A ako je to s vernosťou k poskytovateľom služieb na ešte dlhšie obdobie? Takmer 40 percent Slovákov má viac ako 10 rokov účet v tej istej banke. Za desať rokov nemenilo mobilného operátora 45 percent ľudí a tretina má za toto obdobie stále to isté poistenie domácnosti.

Kľúčovým faktorom, prečo Slováci ostávajú verní tej istej firme, je podľa ich vyjadrení výhodná cena produktu, ktorý im poskytuje. „Finančná stránka je rozhodujúcim kritériom takmer pre dve tretiny opýtaných. S veľkým odstupom je to následne spoľahlivosť danej spoločnosti a potom široká ponuka služieb. V prípade poskytovateľov finančných služieb ľudia vo väčšej miere uvádzajú aj kritérium rýchlej dostupnosti. Jednoducho, keď si urýchlene potrebujú požičať peniaze napríklad na kúpu auta, rekonštrukciu bytu či nový televízor, chcú to mať vybavené čím skôr,“ približuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.





To, že Slováci často nemenia poskytovateľov služieb ešte neznamená, že sú s nimi bez výhrad spokojní. Prieskum totiž odhalil, že štyria z desiatich za uplynulé dva roky uvažovali o odchode ku konkurencii. Najčastejším dôvodom, ktoré ich k tomu viedli, boli drahé produkty a privysoké poplatky. „Je to samozrejmé, pretože väčšina ľudí sa snaží ušetriť a nechce sa im zbytočne preplácať predražené služby. Čo je však prekvapujúce, veľké množstvo ľudí uviedlo, že o zmene spoločnosti uvažovali aj preto, že u tej súčasnej sa cítia len ako obyčajná položka, o ktorú sa daná firma patrične nezaujíma. Najviac sa to prejavilo v prípade poskytovateľov životného poistenia. Napríklad v prípade dodávateľov televízneho signálu zase najviac ľudí videlo problém v malej pružnosti poskytovaných služieb. U predajcov plynu zase najviac opýtaných spomínalo nepríjemné správanie sa úradníkov,“ komentuje Jaroslav Ondrušek.

Prečo si Slováci svoj odchod ku konkurencii nakoniec rozmysleli? Najčastejším argumentom bolo zložité vybavovanie, pričom sa im to buď nechcelo podstúpiť alebo na to nemali čas. Najviac to spomínali klienti bánk, ktorí zvažovali zriadenie účtu v inej banke. „Ďalším veľmi častým dôvodom, prečo ľudia nakoniec nezmenili dodávateľa služieb, bola vylepšená ponuka od toho pôvodného. Pod hrozbou odchodu si takto najčastejšie polepšili klienti mobilných operátorov a poskytovateľov televízie a internetu. Bolo ich viac ako tridsať percent,“ dodal J. Ondrušek z Home Creditu.