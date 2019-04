Skutočné peniaze: Tento národ miluje hotovosť a má na to dobré dôvody

Zdroj: BBC

Toto oživenie bankoviek však prichádza v čase, ako píše verejnoprávna BBC, kedy ostatné krajiny postupne vyraďujú svoje bankovky vysokej nominálnej hodnoty. Začiatkom marca podpredseda Švajčiarskej národnej banky (SNB) Fritz Zurbruegg opísal peniaze pre švajčiarskych občanov ako „kultúrny fenomén“ a uviedol, že 1000 frankovka „zodpovedá tomu, čo ľudia chcú“. Je obľúbenou pri drahších nákupoch, pri platení účtov na pošte, aj ako „uchovávateľ hodnoty“, dodal.

Vo Švajčiarsku zostáva dominantnou platobnou metódou hotovosť. Predpokladá sa, že každý ma pri sebe peniaze a to dokonca aj v čoraz digitálnejšej ekonomike. Ak by ste chceli zaplatiť za kávu stovkou, nemusíte sa ospravedlňovať. N​ik sa vás nebude pýtať, či nemáte drobnejšie. Niektoré banky dokonca umožňujú výber až 5 000 frankov za deň, či 10 000 za mesiac prostredníctvom bankomatu bez predchádzajúceho upozornenia. Nákup auta, ktoré stojí desiatky tisíc, hotovosťou, tiež nie je nič neobvyklé.

Prieskum SNB z roku 2017, ktorý sa zameral na platobný styk dvoch tisícok švajčiarskych účastníkov, zistil, že 70 % transakcií prebehlo v hotovosti. Debetné karty tvorili ďalších 22 %, po ktorých nasledovali kreditné karty – 5 %. Inovatívne metódy, ako sú platobné aplikácie a platby bezkontaktnými kartami, boli využívané omnoho skromnejšie.

Správa Medzinárodnej banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) z roku 2018 však uvádza, že globálnom meradle, mnohé platby tradične uskutočňované v hotovosti, už prebiehajú elektronicky. Zatiaľ čo susedia Švajčiarov, Nemci, zdieľajú švajčiarsku afinitu k hotovosti, ostatné európske krajiny ako Švédsko a Holandsko od nej upúšťajú oveľa rýchlejšie. Prečo potom Švajčiari preferujú peniaze?







Sú za tým dva jednoduché dôvody. Peniaze sú všeobecne považované za súčasť ich kultúry a ľudia veria, že ich používanie im umožňuje ľahšie sledovať svoje výdavky. Napríklad tým, že v peňaženke nenosia veľké množstvo hotovosti. Nájdu sa samozrejme aj takí, čo dávajú prednosť kartám. Philippe Chappuis, uprednostňuje platbu kartou alebo mobilnou platobnou aplikáciou z praktických dôvodov. "Nepáči sa mi, keď mám peňaženku plnú mincí,“ hovorí. Vie však pochopiť, prečo ľudia majú radi hotovosť. Zavedenie záporných úrokových sadzieb zo strany SNB viedlo k neistote v súvislosti s tým, ako by banky mohli reagovať. Objavili sa tak obavy týkajúce sa výlučnej existencie financií na virtuálnej úrovni. Peniaze sú hmatateľnejšie, a ako hovorí: "môžete si byť istý, že ich vlastníte.“

Jürgen Engler, podobne ako iní obchodníci na trhovisku Basel, prijíma iba hotovosť. "Dvaja alebo traja zákazníci mesačne požiadajú o zaplatenie kartou,“ hovorí. "Keď idem do obchodov, rád platím kartou, ale keď idem na trh alebo do reštaurácie, vždy platím hotovosťou."



Určitú úlohu zohráva aj faktor identity. Švajčiarsko sa s hotovosťou identifikuje čiastočne kvôli tomu, ako sa vnímajú sami. Je to národ, ktorý si cení súkromie a nepáči sa mu, ak niekto diktuje čo má robiť. Považuje sa za odlišných od svojich európskych susedov a pozorne si stráži tie tradície, ktoré ich odlišujú, ako sú jazyk, politický systém a mena.



Susedné štáty poukazujú na to, že bankovky s vysokou nominálnou hodnotou pomáhajú zločincom pri praní špinavých peňazí. Až 17 z 19 centrálnych bánk eurozóny súhlasilo s tým, že prestanú dávať do obehu bankovky v hodnote 500 eur, aby pomohli obmedziť trestnú činnosť. Čoskoro bude túto prax nasledovať aj nemecká Bundesbank a Rakúska národná banka.







Bankovky s vysokou nominálnou hodnotou tiež uľahčujú výber veľkých súm z bankových účtov, najmä ku koncu roka, keď Švajčiari musí priznať majetok na svojich bankových výpisoch. Fritz Zurbruegg odmietol myšlienku, že bankovky v hodnote 1000 frankov by používali zločinci častejšie ako iné, ale akceptoval, že aj keď rastúci dopyt po hotovosti je viditeľný najmä pred Vianocami, „štúdie tiež ukazujú aj na iné faktory, ako napríklad na možné daňové úniky“.



Patrick Comboeuf z Inštitútu digitálneho podnikania na HWZ University of Applied Sciences v Zürichu a člen predstavenstva spoločnosti Fintechrockers, think-tanku vytvoreného rôznorodou skupinou aktivistov, verí, že Švajčiarsko bude časom od hotovosti upúšťať. "Najväčšou pákou smerom k efektívnejšiemu prijímaniu bezhotovostných platieb je špičková skúsenosť používateľov. Bohužiaľ, je to najviac zanedbávané v niektorých dnes dostupných konceptov vo Švajčiarsku,“ verí však, že digitálna éra presúva moc z odvetvia finančných služieb na spotrebiteľov, čo vedie k väčšiemu zameraniu na služby zákazníkom.



Kryptomeny a technológia blockchain zostávajú horúcimi témami tak pre švajčiarske startupy ako aj zavedené spoločnosti. Nedávna štúdia univerzity v Lucerne zistila, že švajčiarsky fintech sa v roku 2018 výrazne zrýchlil z hľadiska počtu spoločností a investovaného rizikového kapitálu. Jonathan Rea, šéf spoločnosti Foinder, obchodného poradcu so sídlom vo Švajčiarsku, verí, že hromadné prijatie kryptomien ako náhrady za každodenné transakcie je otázka najmenej jedného desaťročia. "Masové prijatie závisí od kompromisu medzi súkromím, pohodlím, identitou a vnímanou hodnotou hotovosti ako ochranou pred zadlžením,“ hovorí.







Mnohí Švajčiari si zatiaľ najviac cenia anonymitu a slobodu, ktorú im peniaze poskytujú. Napriek zakorenenej popularite hotovosti sa však čoraz väčšej obľube tešia mobilné aplikácie. Výskum uskutočnený v roku 2017 dospel k záveru, že podiel švajčiarskych spotrebiteľov, ktorí príležitostne využívali mobilné platby, sa zvýšil. Predovšetkým vďaka mladšej generácii, ku ktorej patrí aj Jane Kettnerová. Pre BBC priznáva, že síce využíva nové platobné metódy, ale stále nezanevrela úplne na hotovosť. "Keď platíte elektronicky, peniaze míňate ľahšie,“ hovorí. S touto myšlienkou súhlasí aj Miguel Brendl, profesor psychológie a marketingu na Bazilejskej univerzite. "Všeobecne platí, že pri virtuálnom franku sa môže zdať, akoby ste míňali menej, ako keď miniete fyzický frank. Ale aj keby to bola pravda, a môže to byť pravda, toto samo osebe nestačí na vysvetlenie, prečo spoločnosť uprednostňuje hotovosť,“ uzatvára Brendl.