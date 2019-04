Materská, slabšie platy aj dôchodkový strop: Ženy budú mať ešte nižšie dôchodky

Zdroj: OVB

Starostlivosť o dieťa vo väčšine rodín zabezpečujú práve ženy, čo má dopad na ich budúci dôchodok. Počas obdobia materskej a rodičovskej dovolenky totiž za ne platí štát dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške iba 60-tich % priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2019 ide o sumu 572,4 eur (tj. 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2017, ktorá bola 954 eur). Výhodou je, že štát za ženu toto poistenie platí až do šiestich rokov veku dieťaťa. Dobrou správou je, že zamestnankyne s hrubou mzdou menej ako 483 eur a samostatne zárobkovo činné ženy s vymeriavacím základom menším ako 483 eur tak získajú počas rodičovskej dovolenky väčší dôchodok, ako keby pracovali. Pre všetky ostatné ženy, ktoré predtým zarábali viac, je však toto obdobie (najčastejšie v trvaní troch rokov) časom, kedy sa im sporí na dôchodok menej, ako keby pracovali.

Navyše, v praxi vidíme, že väčšina žien, si počas materskej a rodičovskej dovolenky preruší svoje súkromné dôchodkové sporenie na dôchodok, nakoľko si ho nemajú z čoho platiť. Pri dvoch vychovaných deťoch po sebe jej tak ujde až 6 rokov vlastného dôchodkového sporenia, čo má výrazný vplyv na celkovú nasporenú sumu na dôchodku.

Ženy žijú na dôchodku dlhšie

V súčasnosti žijú ženy na dôchodku v priemere o 7 rokov dlhšie ako muži. Preto by, logicky, mali naň mať nasporené viac ako muži. "Napríklad: pokiaľ by žena potrebovala k štátnemu dôchodku ďalších 200 eur čerpať zo svojich súkromných úspor aby mala dôstojný dôchodok, mala by mať pri vstupe do dôchodku nasporené až o 15 700 eur viac ako priemerný muž (rátame s ďalšim zhodnocovaním zvyšných úspor 2 % p.a.). Ženy s vyšším vzdelaním sa dožívajú ešte o takmer 6 rokov viac ako ostatné ženy, preto by mali byť ich dôchodkové úspory až o 27 500 eur vyššie ako u priemerného muža, aby mohli čerpať 200 eur mesačne o 13 rokov (7 + 6 rokov) dlhšie," uviedol Marián Búlik finančný analytik OVB.

Platy žien sú aj v súčasnosti výrazne nižšie ako u mužov

Rozdiel v príjmoch žien a mužov je dnes na úrovni približne 20 %. O toľko zarábajú ženy menej oproti mužom na rovnakých pracovných pozíciách. Z nižšieho príjmu sa im následne odvádzajú nižšie odvody do prvého aj druhého piliera a vo výsledku tak budú mať nižší dôchodok ako muži. Navyše, ak zamestnávateľ svojim zamestnancom prispieva do tretieho piliera (DDS), jeho príspevok sa najčastejšie percentuálne odvíja od výšky platu zamestnanca. Preto ak ženy majú platy nižšie ako muži, zamestnávateľ im na dôchodkové sporenie prispieva menej.





Dôchodkový strop zníži dôchodky

Nový ústavný zákon stanovuje, že pre každého Slováka bude platiť vek odchodu do dôchodku najneskôr vo veku 64 rokov. U žien to je ešte o pol roka skôr za každé dieťa, maximálne o 1,5 roka. "Problémom je, že napríklad žena, ktorá vychovala 3 deti nielen, že bola na rodičovskej dovolenke pravdepodobne až 9 rokov (čo to spôsobí sme popísali vyššie), ale skorším odchodom do dôchodku bude jej výsledný dôchodok ešte nižší. Navyše, tento zákon nutne spôsobí zníženie dôchodkov o cca 10 % voči úrovni, v akej by bol vyplácaný podľa predchádzajúcich pravidiel. Keď k tomu pridáme vyšší priemerný vek dožitia žen, vychádza nám, že ženy budú na dôchodku jednoducho žiť dlhšie ako muži a s naozaj nízkym dôchodkom. Mnohé z nich tak budú musieť popri dôchodku naďalej pracovať," dodáva M. Búlik.

Rady pre ženy, ako si zvýšiť dôchodok