dnes 13:16 -

Postoj Slovákov k investovaniu do podielových fondov, akcií či dlhopisov sa zlepšuje. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý zisťoval aj investičný apetít Slovákov, má štvrtina ľudí na investovanie kladný názor. "Štyria z desiatich Slovákov majú vedomosti o rôznych možnostiach investovania a považujú investičné produkty za dobrú alternatívu k sporiacemu účtu," komentovala prieskum analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Tradičný sporiaci účet pritom využíva 67 % Slovákov. Avšak popri tom potvrdili, že investujú aj do investičných a kapitálových životných poistení. Vyjadrilo sa tak 52 % respondentov. Do dôchodkových pilierov investuje 40 % ľudí, do nehnuteľností 23 % a do fondov a cenných papierov 21 %. Kým štvrtina Slovákov vníma investovanie pozitívne, polovica má k nemu neutrálny vzťah. Tri štvrtiny tých, ktorí by investovali do podielových fondov, akcií či dlhopisov, sa cítia dobre informovaní o súvisiacich rizikách.

V minulosti pri investovaní úspor do fondov prevažovali jednorazové vklady vyšších súm. "Vtedy vznikol mýtus, že investovanie je len pre bohatých, pretože minimálna suma jednorazovej investície sa pohybuje na úrovni niekoľko sto eur. Dnes však už jednoznačne vedie pravidelné investovanie, vďaka ktorému môže do fondov investovať naozaj takmer každý," skonštatoval člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Roman Vlček.

Prieskum uskutočnila spoločnosť IMAS International počas septembra 2018 prostredníctvom telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku nad 15 rokov.