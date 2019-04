Rast slovenskej ekonomiky sa podľa MMF spomaľuje

dnes 17:31 -

Slovenská ekonomika sa podľa najnovšej predpovede Medzinárodného menového fondu (MMF) spomaľuje. Fond odhaduje, že hrubý domáci produkt krajiny sa v tomto roku zväčší o 3,7 percenta po vlaňajšom raste o 4,1 percenta. V budúcom roku MMF očakáva ďalšie oslabenie tempa rastu slovenského hospodárstva, a to na úroveň 3,5 percenta. Nezamestnanosť v krajine by sa však podľa fondu mala znížiť z vlaňajších 6,6 percenta na 6,1 percenta v tomto roku a na 6 percent v roku 2020. Inflácia by mala do roku 2020 klesnúť na 2,2 percenta z minuloročných 2,5 percenta.

Menový fond zhoršil aj prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku, pričom za hlavný dôvod označil zvyšujúce sa napätie v obchode. MMF predpovedá, že svetová ekonomika v tomto roku posilní o 3,3 percenta, čiže tempo jej rastu sa spomalí z vlaňajších 3,6 percenta. Januárová predikcia fondu rátala s tohtoročným rastom globálnej ekonomiky o 3,5 percenta.

V prípade USA menový fond predpokladá spomalenie hospodárskeho rastu v tomto roku na 2,3 percenta po posilnení o 2,9 percenta v roku 2018. Eurozóna podľa MMF posilní celkovo o 1,3 percenta, čiže v porovnaní s minuloročným rastom na úrovni 1,8 percenta sa tiež spomalí.