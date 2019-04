Vláda priznáva, že naše podnikateľské prostredie je zlé (2)

dnes 13:01 -

Informovala o tom, že minister Žiga na hospodárskom výbore poslancov NR SR informoval o výsledkoch návštevy vedenia koncernu Volkswagen a priblížil zámery vlády podporovať výrobu aj predaj elektromobilov na Slovensku napríklad tým, že by elektromobily mohli jazdiť v pruhoch vyhradených na mestskú hromadnú dopravu. "To je nápad, ktorý nedeformuje podnikateľské prostredie, na rozdiel od štatútu špeciálneho zamestnávateľa, na ktorom pracuje ministerstvo hospodárstva," povedala Kiššová.



Podľa jej slov tento štatút len rozšíri rad výnimiek zo všeobecných pravidiel. "Veľké stavebné firmy majú štatút významnej investície, veľké firmy s vysokou spotrebou elektrickej energie sa oslobodzujú od platenia niektorých poplatkov a teraz pribudne štatút významného zamestnávateľa. Je to od základu zlá hospodárska politika, pretože diskriminuje tých, ktorí sa k výhodám nedostanú, ktorí si ich nevylobujú, ale v konečnom dôsledku sa na ne skladajú. Takáto politika odrádza od podnikania menších investorov. Nehovoriac o tom, že vedie k alokácii investícií, ktorá nezávisí od trhových podmienok, ale od ochoty vlády zvýhodňovať a dotovať vybraných," uviedla Kiššová.



"Nerozumiem tomu, prečo sa vláda neinšpiruje úspešnými ekonomikami, ktoré sú na prvých miestach v rebríčkoch hodnotenia podnikateľského prostredia, ale poplašene hasí problémy, ako napríklad s Volkswagenom, ktorý vyslal signály o utlmovaní výroby na Slovensku," povedala Kiššová.



Podľa Kiššovej je toto skúsenosťou overený zlý prístup a SaS, ak bude súčasťou budúcej vlády, prinesie radikálny obrat v hospodárskej politike smerom k zásadnému zlepšeniu podnikateľského prostredia pre každého.



"Konštatovania pani poslankyne Kiššovej sú pre mňa prekvapením, pretože sme pravdepodobne sedeli na inom rokovaní výboru. Z diskusie totiž žiadne podobné závery nevyplynuli, ani sa v takomto duchu nerokovalo. Pokiaľ chce pani predsedníčka postupovať týmto spôsobom, tak ani nemusí zvolávať mimoriadne rokovanie výboru a stačí, keď pošle médiám vopred pripravenú správu. Deje sa to žiaľ opakovane a korešponduje to dlhodobo s politikou SaS, čím horšie, tým lepšie," reagoval na tieto výčitky minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).