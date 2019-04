Zníženie tempa rastu Nemecka aj Talianska

dnes 20:05 -

Podľa neoficiálnych vyjadrení dostane Čína 6 rok na to aby splnila svoje sľuby nákupov amerických tovarov a umožnila 100% vlastníctvo amerických firiem na domácom trhu. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,0%, Hang Seng Index – 0,17%, CSI 300 +1,00%.

Nemecké priemyselné objednávky vo februári klesli medzimesačne o 4,2%, pričom trh očakával rast o 0,3%. Na ročnej báze sú objednávky nižšie o 8,4%. Nemecké inštitúty zrazili odhad rastu nemeckej ekonomiky pre tento rok na 0,8% z 1,9%. Avšak recesia ekonomiky je podľa nich nepravdepodobná, kým neporastú riziká. Odhad rastu ekonomiky v roku 2019 údajne plánuje znížiť aj Taliansko a to z aktuálne 1% na 0,1%. Britská ekonomika by bola na konci minulého roka zhruba o 3% vyššie, keby sa Briti v referende v júni 2016 nerozhodli opustiť EÚ. Od hlasovania o Brexite sa ekonomická aktivita v krajine každý štvrťrok znížila o 6,6 miliárd. GBP. Vyplýva to z najnovšieho odhadu škôd spôsobených Brexitom, ktorý zverejnila agentúra S&P Global Ratings. Jedným z mnohých negatív je aj neistota, ktorú vo výraznej miere cítia automobilky. Za posledné tri roky sa investície zredukovali o 80% a je vysoko pravdepodobné, že ak sa rokovania neposunú ďalej investície budú ďalej klesať. Predaje aut sa vo Veľkej Británii za posledný mesiac prepadli o 3,4%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,19 %, CAC 40 -0,09 %, DAX + 0,28%.

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane klesol o 10 000 na 202 000, táto hladina predstavuje najnižšiu úroveň od decembra 1969. Odhad trhu bol 216 000. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,64 %, S&P500 + 0,21 %, NASDAQ – 0,05 %.

Skokanom dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Constellation Brands, ktorej ceny akcií vzrástli o vyše 6%. Dôvodom rastu boli dobré hospodárske výsledky, ktoré prekonali očakávania. Zisk na akciu odhad prekonal o 7,35%. Constellation Brands sa venuje výrobe a predaju alkoholických nápojov po celom svete.