Z Bratislavy sa už lieta aj na Korfu, Sardíniu a Malorku

Cestujúci z Letiska M. R. Štefánika môžu od utorka využiť aj priame pravidelné linky na Korfu, Sardíniu a Malorku. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Lety do Alghera na Sardínii a do Palmy de Mallorca v Španielsku prevádzkuje dopravca Ryanair dvakrát týždenne. Na Korfu a späť zasa možno letieť raz týždenne, a to každý utorok.

Letecký dopravca Ryanair ponúka počas letného letového poriadku (od konca marca do konca októbra) spolu 26 pravidelných leteckých liniek z Bratislavy a spiatočne. Najviac pravidelných letov zabezpečuje z Letiska M. R. Štefánika do Veľkej Británie a z nej. Smeruje tam päť pravidelných leteckých liniek. Štyri destinácie s odletom z Bratislavy obsluhuje dopravca v Španielsku aj Taliansku. Pri letoch zo Slovenska do Grécka možno využiť tri letecké linky tohto dopravcu, a to do destinácií Korfu, Atény, Solún a späť.