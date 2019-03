FED zmietol tohtoročné zvýšenia sadzieb zo stola

dnes 21:06 -

V strede týždňa Ázia nepriniesla mnoho relevantných údajov. V Japonsku vyhlásili výsledky za dôveru medzi výrobcami Tankan, ktorá klesla už piaty mesiac v rade na dvojročné minimum. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,20%, Hang Seng Index – 0,49 %, CSI 300 + 0,04 %.

Inflácia cien výrobcov v Nemecku medziročne za február zostala na rovnakej úrovni ako v januári na 2,6%, pričom sa očakával jej rast na 2,9%. Medziročná inflácia za január v Anglicku vzrástla o 1,9%, čo je 0,1% nárast voči predchádzajúcemu mesiacu. Najviac rástli ceny potravín, alkoholu a tabaku. Theresa Mayová požiadala EU o predĺženie konečného termínu na Brexit do konca júna, pričom by sa Anglicko nemalo zúčastniť Európskych volieb, ktoré sa konajú v máji. EU na to reagovala, že odloženie povolí iba ak tento návrh prejde budúci utorok v Anglickom parlamente. Nemecká vláda dnes oznámila, že chce zriadiť fond pre ochranu firiem pred prevzatím zahraničnými spoločnosťami. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 1,07 %, CAC 40 – 0,80 %, DAX – 1,57 %.

Dnešnou hlavnou správou zo západu, bolo rozhodnutie o úrokovej sadzbe US, ktorá bola ponechaná bezo zmeny na 2,5%. Pričom sa na rok 2019 neočakáva žiadne zvýšenie, no v decembri predpokladali na rok 2019 dve zvýšenia. Rétorika FED-u je veľmi opatrná, pričom sa má spomaľovať aj znižovanie jeho bilancie. FED taktiež znížil výhľad na ekonomický rast v roku 2019 na 2,1% z pôvodných 2,3%. Americký internetový gigant Google dnes dostal v poradí tretiu a pravdepodobne aj poslednú pokutu od EU, za obmedzovanie konkurencie pri internetovej reklame. Tentokrát ide o 1,49 mld. EUR, čo robí s predošlými pokutami sumu 8,3 mld. EUR. Trump dnes uviedol, že bude udržiavať clá voči Číne tak dlho, kým si nebude istý, že budú dodržiavať pravidlá, na ktorých sa dohodnú. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,55 %, S&P500 – 0,21 %, NASDAQ + 0,07 %.

Jedným z najväčších skokanov dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Netflic Inc., ktorá v priebehu dňa zvýšila hodnotu svojich akcií o takmer 5%. Dôvodom prudkého rastu je vysoká pravdepodobnosť rastu odberateľov v prvom štvrťroku 2019, čo by malo za následok zvýšenie výnosnosti spoločnosti. Spoločnosť Netflix je internetový sprostredkovateľ televíznych filmov a seriálov, pričom pri odoberaní ich môže zákazník pozerať neobmedzené množstvo.