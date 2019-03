Digitálna daň zaťaží internetové koncerny maximálne sumou 15 miliónov eur ročne

dnes 15:01 -

Vládou oznámené zavedenie digitálnej dane zaťaží veľké medzinárodné koncerny sumou iba 15 miliónov eur ročne. V pondelok o tom informoval denník Salzburger Nachrichten. Mnoho internetových spoločností, ktoré nemajú onlinovú inzerciu, nebudú platiť žiadnu daň.

"Podľa konkrétnych výpočtov budú veľké internetové koncerny platiť daň z inzercie maximálne 15 miliónov eur,“ uviedol denník.

Minister financií Hartwig Löger a štátny tajomník ministerstva financií Hubert Fuchs oznámili, že pripravia nový „digitálny balík“, ktorý by mal priniesť do rozpočtu do 200 miliónov eur. Balík bude obsahovať aj úpravu dane z obratu a povinnosť pre onlinové sprostredkovacie platformy, akou je Airbnb, podávať hlásenia. V tomto prípade sa daňové zaťaženie primárne bude vzťahovať na malých obchodníkov a sprostredkovateľov, ktorí poskytujú služby cez platformy.

Hovorca ministerstva financií na otázku agentúry APA uviedol, že celý digitálny balík by mal tromi opatreniami priniesť uvedenú sumu. Prínos jednotlivých opatrení nie je ešte vyčíslený. Zatiaľ sa o nich hovorí len vnútri ministerstva.

Hlavný predstaviteľ sociálnej demokracie Andreas Schieder v reakcii na informácie v Salzburger Nachtrichten uviedol, že digitálna daň prinesie „menej ako daň za psov“. Dodal, že „vláda hovorí veľa o digitálnom daňovom balíku, o ktorom sa dá povedať, že sa robí veľa kriku pre nič“.