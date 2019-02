95-ročný miliardár: Tajomstvo dlhého a šťastného života je tak jednoduché

Zdroj: CNBC

Munger sa môže pochváliť veľmi úspešným a dlhým životom. Na výročnom stretnutí Daily Journal v Los Angeles v Kalifornii, Mungera požiadali aby sa v tejto súvislosti zamyslel. "Dnes tu bolo veľa otázok od ľudí, ktorí sa snažia zistiť, aké je tajomstvo života, kľúč pre dlhý a šťastný život," povedal pre televíziu CNBC. Nie je to veľké tajomstvo pretože "je to tak jednoduché," povedal a začal vymenúvať zoznam svojich najlepších rád.

Nikomu nezávidíte.

S nikým sa nehádate.

Nežijete nad svoje pomery.

Aj napriek problémom zostávate veselí.

Obklopujete sa spoľahlivými ľuďmi.

Robíte to, čo robiť máte.

"Všetky tieto jednoduché pravidlá fungujú dobre, aby chcete aby sa váš život zlepšil. Pritom sú tak banálne. Ak máte byť stále veselí, musíte sa zbaviť negatívnych pocitov. Ale môžete byť veselí, keď prepadáte hlbokej nenávisti a odporu? Samozrejme, že nie. Tak prečo by ste to robili?".





Munger vyrastal v Omahe v Nebraske, rovnako ako jeho partner Buffett. A pracoval v dedkovom obchode, rovnako ako Buffett. "Napriek tomu to bolo až pred rokom 1959, keď som sa stretol s Charliem, dlho potom, čo opustil Omahu a usadil sa v Los Angeles. Mal som 28 a on 35 rokov. Doktor z Omahy, ktorý nás predstavil, predpovedal, že si sadneme a my sme to skúsili," napísal Buffett o svojom dlhoročnom partnerovi vo svojom výročnom liste akcionárom v roku 2014. Neskôr si Warren Buffett uvedomil, že on a jeho obchodný partner Charlie Munger "sú si navzájom stvorení."

Buffett priznáva Mungerovi veľkú časť úspechu Berkshire Hathaway. Pred vstupom do Berkshire Hathaway Munger najprv pracoval ako právnik "účtoval si 15 dolárov za hodinu", uvádza Buffett, tiež pracoval ako architekt. "V dôsledku toho bol Berkshire postavený podľa Charlieho plánu. Ja som generálny dodávateľ, pričom generálni riaditelia dcérskych spoločností Berkshire sú v skutočnosti subdodávatelia," hovorí Buffett.