7 hlavných nedostatkov globálneho finančného systému

V modernom systéme centrálne banky kontrolujú všetko od úrokových sadzieb až po vydávanie peňazí. Vládne regulačné orgány, korporácie a medzivládne organizácie majú na vrchole tohto kľúčového reťazca bezkonkurenčný vplyv.

Niet pochýb o tom, že táto centralizácia viedla k vytvoreniu obrovského množstva bohatstva, najmä tým, ktorí sú najviac napojení na finančný systém. Avšak, ako konštatuje Jeff Desjardins z Visual Capitalist, centralizácia pravdepodobne prispela aj k mnohým globálnym výzvam a rizikám, ktorým dnes čelíme.

Toto je sedem hlavných nedostatkov globálneho finančného systému.

Miliardy ľudí na celom svete zostávajú mimo bánk

Ak sa chcete podieľať na globálnom finančnom sektore, či už ide o digitálnu platbu alebo o správu svojich peňazí, musíte mať prístup k banke. Avšak 1,7 miliardy dospelých ľudí na celom svete zostáva bez bankového účtu, pretože nemá prístup k účtu vo finančnej inštitúcii alebo k poskytovateľovi mobilných platieb.







Globálna finančná gramotnosť zostáva nízka

Aby ľudia dokázali úspešne využívať finančné služby a trhy, musia mať určitý stupeň finančnej gramotnosti. Podľa nedávneho globálneho prieskumu iba každý tretí človek dokáže pochopiť základné finančné koncepty, pričom väčšina z nich žije v ekonomikách s vysokými príjmami. Bez pochopenia kľúčových pojmov v oblasti financií nedokáže väčšina obyvateľov prijímať správne rozhodnutia a vytvárať bohatstvo.





Vysoké náklady na sprostredkovanie a pomalé transakcie

Keď už máte prístup k finančným službám, finančné služby by mali byť lacné a rýchle. Opak je však pravdou. Na celom svete je priemerná cena remitencie 7,01 % v poplatkoch za transakciu, pri bankách stúpa na 10,53 %. Ešte horšie je, že tieto transakcie môžu trvať aj niekoľko dní, čo sa v dnešnej digitálnej ére zdá byť nepochopiteľné.







Nízka dôvera vo finančné inštitúcie a vlády

Finančný sektor je celosvetovo najnedôveryhodnejším podnikateľským sektorom, dôveruje mu iba 57 % opýtaných (Edelman trust barometer). Nižšiu úroveň majú vlády, celosvetový národný priemer je na úrovni 47 %.







Rast globálnej nerovnosti

V centralizovanom systéme majú finančným trhom tendenciu dominovať tí, ktorí sú s nimi najviac spojení. Sú to ľudia, ktorí majú prístup k mnohým finančným možnostiam a triedam aktív, majú kapitál na investovanie, majú informačné výhody, či odborné znalosti z odboru. Podľa najnovších údajov o koncentrácii globálneho bohatstva má percento najbohatších v rukách 47 % celkového bohatstva, zatiaľ čo 10 % najbohatších má zhruba 85 % všetkého bohatstva. Na druhej strane spektra má drvivá väčšina ľudí len málo finančných prostriedkov na to, aby si mohli nejakým spôsobom začať budovať bohatstvo. Nielen, že žije veľa ľudí žije od výplaty k výplate, ale nemajú ani prístup k akciám, dlhopisom, podielovým fondom, či ETF.





Manipulácia s menami a cenzúra

V centralizovanom systéme majú krajiny právomoc manipulovať a devalvovať fiatové meny a to môže mať ničivý vplyv na trhy aj životy občanov. Napríklad vo Venezuele vláda neustále devalvovala svoju menu a v dôsledku toho vytvorila nepríjemnú hyperinfláciu. Posledná veľká manipulácia s menami v roku 2018 zvýšila cenu šálky kávy o viac ako 772 400 % za šesť mesiacov. Centralizácia moci tiež dáva vládam a finančným inštitúciám možnosť finančne cenzurovať občanov tým, že prijímajú opatrenia, ako je zmrazenie účtov, odopieranie prístupu k platobným systémom, odstraňovanie finančných prostriedkov z účtov a odmietanie čerpania finančných prostriedkov počas runu na banky.







Zvýšenie systémového rizika

Nakoniec centralizácia vytvára jednu dôležitú nevýhodu. S finančnou mocou sústredenou len v niekoľkých vybraných inštitúciách, ako sú centrálne banky a spoločnosti "príliš veľké na to aby padli", môže jedno zlyhanie zničiť celý systém. Tak ako tomu bolo v roku 2008, keď sa kríza vyvolaná americkými hypotekárnymi úvermi rozšírila po celom svete. Centralizácia znamená, že všetky vajíčka sú uložené v jednom košíku a ak tento kôš spadne, môže to viesť k likvidácii bohatstva vo veľkom meradle.





Napriek tomu, že riziká a nevýhody centralizácie v globálnom finančnom systéme sú dobre známe, nikdy neexistovala reálna alternatíva. Až doteraz. S rozširovaním mobilných telefónov a prístupom na internet, ako aj s rozvojom decentralizačných technológií, ako je blockchain, je možné vybudovať úplne nový finančný systém.



Ale je svet na takýto krok pripravený?