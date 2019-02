Nemecká letecká spoločnosť Germania vyhlásila nesolventnosť

dnes 11:16 -

Nemecká letecká spoločnosť Germania zastavila v utorok premávku svojich lietadiel po tom, ako vyhlásila nesolventnosť. Letecká firma sídliaca v Berlíne, ktorá prepravovala viac ako 4 mil. pasažierov ročne, uviedla, že dôvodom jej nesolventnosti sú také faktory ako zvýšenie cien palív počas uplynulého leta a súbežné oslabenie eura voči doláru.

Spoločnosť Germania uviedla, že vyhlásenie nesolventnosti sa nedotýka jeho činnosti v iných krajinách, a to letov Germania Flug AG vo Švajčiarsku a letov Bulgarian Eagle. Spolu s týmito dvoma divíziami spoločnosť Germania prevádzkovala 37 lietadiel.

Firma konštatovala, že pasažieri, ktorí si lety zarezervovali v rámci dovolenkového balíčka, sa môžu skontaktovať so svojou cestovnou kanceláriou, aby dohodli alternatívnu prepravu. Tí, ktoré si letenky rezervovali priamo v spoločnosti Germania, nemajú nárok na náhradný let. Nemecký letecký prepravca Lufthansa však v utorok oznámil, že do konca februára ponúkne zlacnené letenky do Nemecka a z Nemecka pre pasažierov, ktorí mali rezervované lety vo firme Germania.