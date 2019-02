Zisk košického U.S. Steelu vlani stúpol

dnes 9:31 -

Košickým železiarňam sa v uplynulom roku opäť darilo. Americký koncern U.S. Steel totiž informoval, že jeho európsky segment, ktorý tvorí práve fabrika v Košiciach, dosiahol v minulom roku zisk pred zdanením a úrokmi v objeme 359 mil. USD. Medziročne tak vzrástol o bezmála 10 %.

Zdá sa však, že podobné masívne zisky košický U.S. Steel v najbližšom období nezaknihuje. Americký koncern totiž tvrdí, že jeho európska prevádzka čelí značným tlakom a už v prvom kvartáli tohto roku medziročne zníži objem produkcie. V Košiciach predpokladá vyššie ceny výrobných vstupov a takisto nepriaznivý vplyv výmenného kurzu eura.

V minulom roku bola pritom výrobná kapacita v košickom U.S. Steele využitá na 100 %. Celkový objem produkcie surovej ocele v podniku dosiahol vyše 5 mil. ton a svojim odberateľom dodal U.S. Steel Košice takmer 4,5 mil. ton ocele. Hoci to v oboch prípadoch znamenalo minimálny medziročný pokles, realizačné ceny sa podarilo zvýšiť v dolárovom vyjadrení o vyše 11 %. Celkové tržby U.S. Steelu v Košiciach tak medziročne vzrástli o 8,5 % na 3,228 mld. USD.

Vlani sa však darilo aj koncernu U.S. Steel ako celku. Pri celkových tržbách v objeme 14,178 mld. USD dosiahol zisk pred zdanením a započítaním úrokov 1,239 mld. USD. Medziročne to znamenalo solídny takmer 16-percentný nárast tržieb a výrazné navýšenie zisku až o vyše 90 %.

Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.