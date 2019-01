Ekonomiku čaká dvadsať ťažkých rokov, aj keď sa vyhne veľkej recesii

Zdroj: BI

Foto: YT/bloomberg

dnes 11:05 -

Bob Prince sa objavil na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku. V rozhovore pre Business Insider vysvetlil, prečo je potrebné vidieť rozdiely v prípadnej hospodárskej recesii. "Pravdepodobne to tentoraz nebudete mať tak prudký priebeh, skôr pôjde o depresívny typ prostredia," povedal Princ. Za tento stav viní toxickú kombináciu populizmu a nerovnosti príjmov. Tvrdí, že ide o hlboko zakorenený problém, ktorý sa nedá napraviť zo dňa na deň, ale bude to trvať desaťročia. Rozvratná politika podľa neho spôsobí ďalší pokles, ktorý bude oveľa bolestivejší.



Samozrejme, žiadny pohľad na hospodárske spomalenie neprehliada ochromujúce zadlženie, ktoré znášajú americké spoločnosti aj spotrebitelia. V súvislosti s tým Princ uviedol, že USA sa ocitli na "kľúčovej križovatke", ktorú najlepšie charakterizuje široko akceptované, celosvetové znižovanie zadlženosti. Teraz, keď má Fed zrušiť zhruba desať rokov bezprecedentného menového stimulu, akékoľvek prepadnutie ceny úveru by mohlo byť pre investorov zlou správou. Našťastie pre držiteľov dlhov môže nedávne spomalenie ekonomiky odradiť Fed od ďalšieho zvyšovania sadzieb, aspoň na určitý čas. To by im malo umožniť, aby sa prípadným splatením záväzkov alebo refinancovaním mohli presunúť inam.







Podľa princa skutočnosť, že toľko dlhu americkej štátnej pokladnice je vo vlastníctve cudzincov, dostáva tieto pozície do rizika vyplývajúceho z kurzového pohybu. Zatiaľ čo dolár preukazuje svoju silu v porovnaní s ostatnými menami rozvinutého trhu za posledných niekoľko mesiacov, Princ povedal, že zvrátenie tohto trendu by mohlo vyvolať nepredvídateľné správanie sa zahraničných investorov.

Nezabudol ani na americký akciový trh, ktorý identifikoval ako najpravdepodobnejší krátkodobý zdroj utrpenia pre USA. Uprostred všetkých rozhovorov o ekonomike a možnej recesii sú akcie v centre pozornosti. "Je tu celá séria síl, ktoré sa obracajú proti korporáciám a ich ziskovým maržám. Takže možno najväčšie riziko je pravdepodobne na finančných trhoch, a nie v reálnej ekonomike. Reálna ekonomika je na tom pravdepodobne omnoho lepšie, pokiaľ ide o to, či máme očakávať trvalý čiastočný rast pri nízkych úrokových sadzbách, alebo výraznejší pokles."