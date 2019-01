Bitcoin spadne na nulu

Zdroj: CNBC

Cena Bitcoinu by mohla byť nulová, povedal Jeff Schumacher, zakladateľ spoločnosti BCG Digital Ventures, počas panelu v Davose, na ktorom sa diskutovali o budúcnosti technológie blockchain. Kvôli dopadom na životné prostredie, by sa Bitcoin nemal stať menou budúcnosti, tvrdí digitálny expert.

Kryptoaktíva majú za sebou divoký rok. Celková hodnota presiahla 480 miliárd dolárov, podľa údajov Coinmarketcap. Po rekordných výnosoch v roku 2017, výraznejšie klesol Bitcoin, podľa trhovej kapitalizácie. Aktuálne sa obchoduje okolo 3500 USD, ale niektorí odborníci sa domnievajú, že môže klesnúť ešte nižšie.





"Verím, že to bude nula. Myslím si, že je to skvelá technológia, ale neverím, že je to mena. Nie je založená na ničom," uviedol Jeff Schumacher, ktorý patrí k veľkým investorom do firiem zameriavajúcich sa na blockchain. Glenn Hutchins z North Island si myslí, že Bitcoin by v budúcnosti mohol zhrávať úlohu uchovávateľa hodnoty. "Môže sa stať, že úloha Bitcoinu v systéme bude vrátiť hodnotu späť, zatiaľ čo sú tu aj ďalšie tokeny, ktoré majú úplne iné využitie, na čo sa dnes nepoužívajú," spresnil Hutchins. "Oveľa menej ma zaujímajú investície do Bitcoinu ako meny alebo jej ekvivalentu, alebo dokonca blockchainu ako zúčtovacieho nástroja. Oveľa viac premýšľam o protokoloch, "povedal Hutchins podľa CNBC.



Schumacher uviedol, že sektor sa teraz snaží vytvoriť "otvorené decentralizované systémy". Tie by sa vraj mohli stať ďalšou generáciou protokolov alebo infraštruktúrou, na ktorej by bežalo podnikanie podobne ako v prípade dnešnej cloudovej technológie.



Edith Yeungová, partnerka v investičnej firme 500 Startup, uviedla, že najmä v Ázii prebieha rýchle zavedenie blockchainu v oblasti platieb. "V mnohých rozvíjajúcich sa krajinách, kde nemajú ani kreditné karty, kde nie je žiadna konkrétna infraštruktúra, je jednoduchšie nájsť nejaký typ blockchainových platieb," povedala pre televíziu CNBC. Generálny riaditeľ americkej fintech spoločnosti Ripple, Brada Garlinghousa, očakáva širšie prijatie blockchainu do piatich rokov.



Podľa Hutchinsa užívatelia nakoniec nebudú hovoriť o tom, aký blockchain sa používa. Bude im záležať len na tom, ako dobre sa používa daný produkt. "Keď dnes pošlite e-mail, nemyslíte na technológiu, ktorú využívate... Nás počujete hovoriť o tom... aký protokol, aký token, aké technologické riešenie, koľko transakcií za sekundu, ale čo sa nakoniec stane, je to, že vložíte niečo hodnotné a čosi hodnotné vypadne na druhej strane. Pričom vám bude jedno, na akej technológii to stojí. A v tej chvíli budete vedieť, že sme boli úspešní," dodal.