Chcete cestovať vlakom po Európe zadarmo? Stačí splniť tieto dve podmienky, čas sa však kráti!

Foto: pexels.com/veerasak Piyawatanakul

Železničná doprava je pomerne rýchla a lacná, no pre niektoré osoby sa môže stať aj úplne bezplatnou. Teda aspoň pre mladých v rámci programu DiscoverEU.

Európska komisia informuje o najnovšej výzve programu DiscoverEU, vďaka ktorej sa cestovanie vlakom stane opäť dostupnejšie. Mladí ľudia dostanú príležitosť cestovať a spoznávať Európu. Výzva je otvorená pre žiadateľov z Európskej únie a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Prihlasovanie je možné od 16. do 30. apríla 2024 do 12:00 bruselského času. Stačí vyplniť prihlášku.

Celkovo je k dispozícii 35 500 cestovných preukazov pre mladých ľudí. Podmienkou na podanie prihlášky je vek. Zapojiť sa môžu len mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 (vrátane). Druhou podmienkou je absolvovanie kvízu s piatimi otázkami o EÚ a jednou ďalšou otázkou na Európskom portáli pre mládež. Komisia zoradí žiadateľov na základe ich odpovedí.

Bezplatný lístok a výhody k tomu

Úspešní a vybraní uchádzači dostanú bezplatný železničný lístok, s ktorým môžu cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní v období od 1. júla 2024 do 30. septembra 2025. Plánovať si môžu svoje vlastné trasy, no taktiež sa môžu inšpirovať už existujúcimi.

DiscoverEU je však oveľa viac než len lístok na cestovanie vlakom. Účastníci dostanú aj zľavovú kartu s viac ako 40-tisíc možnosťami zliav na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a iné služby v oprávnených krajinách.

„DiscoverEU je fantastická príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú spoznávať Európu, objavovať miesta a stretávať sa s novými ľuďmi. S potešením spúšťame toto jarné kolo podávania prihlášok počas vzrušujúceho Európskeho týždňa mládeže. Prajem všetkým uchádzačom čo najlepšie šťastie,“ uviedla Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Program DiscoverEU funguje od roku 2018. Podľa najnovšieho prieskumu až 72 percent účastníkov uviedlo, že išlo o ich prvé cestovanie vlakom mimo krajiny svojho bydliska. Pre mnohých to tiež bolo prvý raz, čo cestovali bez rodičov a dospelých. Pre väčšinu z nich to znamenalo zvýšený pocit nezávislosti. Viac ako dve tretiny zároveň uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by svoje cestovné lístky nemohli financovať.

Ak poznáte niekoho, kto sa narodil v danom rozmedzí a spĺňa podmienky na získanie preukazu, dajte mu/jej o tejto výzve vedieť. Ide o skvelú príležitosť pre mladých ľudí, ktorá sa viac nebude opakovať. Bola by škoda ju nevyužiť.