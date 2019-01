Jack Bogle bol hrdý na to, že nebol miliardár

Zdroj: The Washington Post

Foto: YT/MoneyTrackTV;The Motley Fool

dnes 9:38 -

V lete 2012 s sím chcel The Washington Post urobiť rozhovor o indexových fondoch a neistote investorov. Chvíľu to trvalo, kým sa sním podarilo spojiť. "Je mi ľúto, zastihli ste ma v ťažkých časoch, mám problémy so srdcom. Dostalo ma do nemocnice. Teraz mám srdce mladého muža," povedal. "Je to nádherné." Napriek tomu si jeho stav z času na čas vyžadoval lekársku pomoc.

Bogle rád hovoril o "neúprosných pravidlách matematiky" pre podielové fondy. Tvrdil, že poplatky účtované maklérmi, správcovskými spoločnosťami a poradcami, znižujú výnosy miliónov ťažko pracujúcich ľudí, ktorí sa snažili ušetriť na odchod do dôchodku. On sám chcel ísť inou cestou, znížiť poplatky a dať peniaze ľuďom, ktorí to potrebujú. Na tom bola postavená jeho kariéra.

Základné biografické údaje sú dobre známe. Chudobný chlapec a brilantný študent prejavil záujem o správu aktív ešte ako poslucháč na Princetonskej univerzite. V podnikaní s fondmi sa mu darilo a do l histórie sa zapísal tým, že popularizoval indexový fond a vytvoril spoločnosť Vanguard, pričom on sám sa vzdal šance zbohatnúť tým, že sa vyhýbal vlastníctvu spoločnosti.

Skupina Vanguard má štruktúru vytvorenú tak, aby bola vo vlastníctve svojich podielových fondov, ktoré vlastnili a teda aj podielnikov. Venovali sa nízkorozpočtovým investíciám. Bogle zarábal pekne, minulý rok sa vyjadril, že jeho aktíva sú "oveľa menej ako 100 miliónov dolárov." Čo je to oproti tomu, že Vanguard dnes spravuje majetok v hodnote viac ako 5 biliónov dolárov. Ak by Jack Bogle a jeho dedičia boli hlavnými akcionármi spoločnosti tak zo ziskov Vanguard by určite by boli multimiliardári.





Jack bol hrdý, že nie je miliardár, aj keď to nepovedal verejne.

"V tomto smere mi to je zábavné." Koniec koncov, v Spojených štátoch, titáni priemyslu majú byť bohatí. Ľudia sú tak často meraní veľkosťou ich finančných aktív, povedal. "Nesúhlasím s týmito hodnotami, ale stále ich ovplyvňujem." V skutočnosti si ale bol istý, že niektorí bohatí ľudia ho nebudú rešpektovať, keby vedeli, že nie je natoľko bohatý.

Bohatý však bol, aj keď iným spôsobom. Vytvoril niečo viac ako osobné bohatstvo: rozumný spôsob, ako pre veľké množstvo ľudí získať spravodlivejší podiel na svetovom finančnom koláči. Jeho indexové fondy sa rozmnožili a boli kopírované a transformované mnohými inými spoločnosťami. Finančné prostriedky nie sú dokonalé. Jack uznal, že ak sa indexové fondy stanú dostatočne dominantné, môžu narušiť trh. To je problém, s ktorým sa budú musieť zaoberať aj ostatní.

V roku 2012 pre Washington post povedal: "Moje názory sú celkom jednoduché. Pri investovaní dostanete niečo, za čo neplatíte." Podarilo sa mu spopularizoval tieto myšlienky a uviesť do praxe. To jemu vďačíme za poplatky, ktoré neplatíme.