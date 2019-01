Globalizácia 4.0: Davos 2019 v znamení neistoty a bledého globálneho výhľadu

Zdroj: CNBC

Prezident Donald Trump najprv ohlásil zvýšenie cla na čínsky dovoz, bolo v januári minulého roka, USA a Čína pokračujú v obchodnej vojne do dnes, clá uložili na tovar a služby v hodnote 250, resp. 110 miliárd dolárov. Washington je v súčasnosti svedkom svojho najdlhšieho shutdownu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Vývoj Brexitu zostáva chaotický a výsledok nejasnejší, než tomu bolo pred niekoľkými týždňami.

Fórum vydalo v stredu správu o "globálnych rizikách", v ktorej uvádza, že "globálne riziká sa zintenzívňujú, ale zdá sa, že kolektívna vôľa riešenia absentuje."

Nárast nacionalistických programov na celom svete vytvára trenie medzi štátmi a oslabuje multilaterálne inštitúcie. Nie je to len v Spojených štátoch, ale aj v Spojenom kráľovstve, v Brazílii, Rakúsku a Maďarsku. Volia sa populistickí politickí predstavitelia, ktorí menia program, aby bol protekcionistickejší a nacionalistickejší. Výsledkom je oslabenie multilaterálnych dlhopisov, ktoré existovali a očakáva sa, že budú pokračovať do roku 2019. V minulom roku si zvolili populistickú vládu aj v jednej z najvýznamnejších európskych ekonomík. Demisia mainstreamových politikov v Taliansku by mohli viesť k silnému vákuu a morálnej kríze v regióne. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v októbri oznámila, že hodlá odísť z politiky a jej strana pokračuje v získavaní voličov zo všetkých táborov. Čoraz viac nepopulárny francúzsky prezident Emmanuel Macron má čo robiť s prebiehajúcimi a často násilnými protestmi v uliciach Paríža.

K tomu treba pripočítať kyberkriminalitu, environmentálne hrozby, ako aj zmeny geopolitickej situácie. To všetko patrí medzi najväčšie riziká, ktorým teraz svet čelí.

Rast svetovej ekonomiky je ohrozený, očakáva sa slabý výkon, pretože pretrvávajúce obchodné obavy sa naďalej týkajú aj finančných trhov.



Medzinárodný menový fond sa odvolal na obchodné napätie, keď v októbri znížil celosvetovú prognózu rastu na rok 2019. MMF očakáva celosvetový rast v roku 2019 na úrovni 3,7 percenta, čo je o 0,2 percenta menej oproti predchádzajúcej prognóze. Svetová banka medzitým vidí celosvetový rast na úrovni 2,9 percenta v roku 2019 v dôsledku sprísnenia finančných podmienok. Európska komisia tiež opisuje slabý rast regiónu keď predpovedá, že EÚ v roku 2019 nedosiahne ani 2 % rast.

V tomto kontexte sa bude niesť aj tohtoročné stretnutie v Davose. Očakáva sa, že do švajčiarskeho mesta dorazia hlavy viac ako 100 vlád, ako aj vrcholoví manažéri a predstavitelia viac ako 1000 globálnych spoločností. Podpora súkromnej a verejnej spolupráce, je hlavným cieľom fóra. Tohtoročná téma je zameraná na "Globalizáciu 4.0".





Zakladateľ WEF Klaus Schwab v novembri povedal, že svet zažíva "hospodárske a politické prevratné činy, ktoré sa len tak skoro nezastavia" a dodáva, že "sily štvrtej priemyselnej revolúcie si vynútia novú ekonomiku a novú formu globalizácie." Schwab povedal, že pomalé a nerovnomerné oživenie od svetovej finančnej krízy znamenalo, že "podstatná časť spoločnosti sa stala nepochopenou a je znepokojená nielen politikou a politikmi, ale aj globalizáciou a celým hospodárskym systémom, na ktorom je postavená."

Globalizácia je podľa neho fenomén poháňaný technológiami a pohybom myšlienok, ľudí a tovaru. Globalizmus je ideológia, ktorá uprednostňuje neoliberálny globálny poriadok nad národnými záujmami. "Nikto nemôže poprieť, že žijeme v globalizovanom svete. Ale či by všetky naše politiky mali byť "globalizované", je veľmi diskutabilné," povedal Schwab s tým, že ide o výzvu pre globálnych lídrov, aby "obnovili zvrchovanosť vo svete, ktorý si vyžaduje spoluprácu." Nevidí dôvod uzatvárať ekonomiky prostredníctvom protekcionizmu a nacionalistov. "Je potrebný nový spoločenský kompakt medzi občanmi a ich lídrami, aby sa každý cítil doma bezpečne a dostatočne otvorený svetu ako celku. Ak tomu tak nie je, pokračujúci rozklad našej sociálnej štruktúry by mohol v konečnom dôsledku viesť k zrúteniu demokracie," uzavrel Schwab.