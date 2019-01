Konkurencia na oblohe: Iba 6 lietadiel rozhodlo o vlaňajšom víťazovi

Zdroj: HOR

Boeing tak zlepšil svoje predaje oproti roku 2017 o 43 kusov. Len v decembri predal Boeing rôznym aerolinkám a leasingovým spoločnostiam po svete 89 lietadiel. Väčšinu z decembrových dodávok prestavovali rôzne modely typu 737, z ktorých v decembri celkovo americký výrobca predal 68 kusov. Mesačne vyrába Boeing 52 kusov modelového radu 737 a knihy objednávok pre tento populárny model sú zaplnené na 7 rokov vopred. Podľa zverejnených čísel mal Boeing na rok 2018 celkovo 893 objednávok, čo v katalógových cenách predstavuje tržby v hodnote 143,7 miliárd dolárov.

Okrem populárnej 737 sa významne darilo aj „dvoj uličkovým“, tzv. wide body modelom 777 a 787. Objednávky na „Dreamliner“ model 787 dosiahli v roku 2018 celkovo 109 kusov a pre model 777 sa aerolínie a odberatelia rozhodli celkovo 51 krát. V porovnaní s týmito číslami je však menšie lietadlo 737 jednoznačným ťahúňom, pretože z tohto modelu predal Boeing v uplynulom roku 675 strojov. Predpovede Boeingu hovoria, že dopyt po leteckej preprave má mať dlhodobo rastúcu tendenciu a celosvetová flotila komerčných dopravných lietadiel sa v priebehu nasledujúcich 20 rokov má zdvojnásobiť.





Najväčší konkurent z Toulouse v roku 2018 nedosiahol v porovnaní s rokom 2017 nárast a celkovo 53 lietadiel predaných v 2018 pochádzalo ešte zo zákazok z predošlého roka. Objednávky, ktoré klienti Airbusu zadali v roku 2017 boli na úrovni 1.109 lietadiel. Objednávky Airbusu na rok 2018 boli už lenv počte 747 lietadiel. Najúspešnejší model ja aj naďalej rad 320, z ktorého európsky koncern predal v roku 2018 celkovo až 626 kusov, čo v porovnaní s predošlým rokom znamená 12% nárast.







V portfóliu Airbusu je už aj model 220, ktorý bol predtým známy ako Bombardier C series a v roku 2018 sa k zákazníkom dostalo 20 lietadiel tejto línie. Veľmi dobre sa darilo aj modelu 350, ktorého v roku 2018 predali 93 kusov, čo oproti 78 kusom z roku 2017 je veľmi slušný nárast. Diaľkové lietadlá rodiny 330 sa až tak dobre v minulom roku nepredávali a ich počet medziročne poklesol zo 67 na 49. No a najväčšie komerčné lietadlo sveta, dvojposchodová 380-ka? Tu sa zdá, že trh pre takéto megalietadlá vôbec nie je v dobrom stave. V roku 2018 sa skompletizovalo a odovzdalo 12 kolosov tohto modelu, čo je o 3 menej ako v roku 2017. Najvýznamnejším trhom Airbusu súčasnosti je región Ázie s 34%-ným podielom na celkovom odbyte. Objednávková kniha Airbusu dnes obsahuje celkovo 7.577 kusov.





Boeing sa však nemohol koncom minulého roka úplne venovať len oslavám, pretože z Brazílie prišla správa o zámere novozvoleného prezidenta Bolsonara preveriť detaily dohody o svadbe brazílskeho Embraeru a Boeingu. Administratíva Brazílii je síce aj naďalej za spojenie týchto dvoch výrobcov, no ich povinnosťou – ako sa vyjadrili, je preveriť podmienky, ktoré predošlá garnitúra s Boeingom dohodla. Ako celý proces okomentoval národný bezpečnostný poradca brazílskeho prezidenta, záujmom Brazílie je dosiahnuť najlepšie možné podmienky v prospech krajiny. Predpokladaná štruktúra transakcie by mala na konci rokovaní viesť k tomu, že Boeing bude na spoločnom podniku s Embraerom mať 80% podiel. Spoločný podnik sa bude výhradne zaoberať výrobou komerčných dopravných lietadiel z vývojových kancelárií Embraeru.







Nový brazílsky prezident sa však chce opätovne pozrieť na klauzuly, ktoré by mali Embraeru za určitých podmienok predať Boeigu aj zvyšných 20% akcií spoločného podniku. Uvedená transakcia oboch výrobcov má približnú hodnotu 4,2 miliardy USD. Sídlo firmy by malo podľa doterajších plánov byť na území Brazílie a očakáva sa, že spoločným vývojom a výrobou by obaja výrobcovia ročne mohli dosiahnuť úsporu až 150 miliónov dolárov. Ako sa začiatkom januára vyjadril úrad prezidenta Bolsonara, administratíva nebude klásť prekážky a odsúhlasí transakciu. Uzavretie obchodu sa neočakáva skôr ako na konci roku 2019. Brazílsky výrobca sa zároveň s Boeingom chce spojiť aj v inej oblasti, konkrétne pri vývoji, predaji a popredajných službách vojenského transportného lietadla KC-390 z brazílskej kuchyne.