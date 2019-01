Názor z budúcnosti: Kvôli základnému garantovanému príjmu budú ľudia veľmi nešťastní

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:40 -

Vitajte vo svete The Absolved, čo je nový román Matthewa Bindera, vydaný koncom minulého roka. Ide o dystopické scifi odohrávajúce sa vo svete, ktorý nie je až tak odlišný od toho nášho. Napriek tomu je to niečo úplne iné.

Zaujímavosťou románu je akceptácia zákadného garantovaného príjmu, formu sociálneho zabezpečenia, ktorá v posledných rokoch prilákala množstvo záujmu a testovanie sa spustilo v mnohých miestach od Fínska až po Keňu, či Oakland v Kalifornii. Mnohí politici a kandidáti v súčasnosti podporujú tento nápad. Ale The Absolved zaujal pesimistický pohľad na potenciál takto riešiť zmeny, ktoré prinášajú technológie a automatizácia. Väčšina občanov žijúcich v knihe patrí do kategórie zvanej "oslobodení", čo sú ľudia, ktorí nemusia pracovať a môžu si slobodne vybrať čo chcú robiť. Čokoľvek, čo im vyhovuje. Ale v Binderovej knihe väčšina končí s depresiami. Popíjajú, alebo trávia celé dni sledovaním športu, sú závislí od hazardných hier alebo jedla.

Hrdinom The Absolved je doktor Henri, jeden z mála zostávajúcich ľudí s vysokým príjmom v spoločnosti. Platí mimoriadne vysoké dane, aby podporil mnohé vládne programy, ale stále dostáva základný príjem. V skutočnom živote by to asi fungovalo podobne. Miliardári by tiež dostávali základný garantovaný príjem, ale platili by doň príspevky, ktoré znižujú náklady na takéto programy.



Prívrženci myšlienky základného garantovaného príjmu tvrdia, že je čas znovu prehodnotiť potrebu "plnej zamestnanosti". Možno, že všetci nepotrebujú prácu. Možno by sme boli šťastnejšími a spoločnosť by bola zdravšia, keby všetci nepracovali. Mnohí z nás majú dnes prácu, ktorá im nedáva zmysel. Nenapĺňa ich. Garantovaný príjem uvoľní z pracovného trhu ľudí, aby sa presmerovali k činnostiam, pri ktorých dokážu robiť veci o ktoré sa zaujímajú. Ale The Absolved spochybňuje toto tvrdenie. Dokonca aj tí, ktorí v knihe robia, sú v zásade nezaujímaví pre blaho ostatných. Napríklad manželka protagonistu, Rachel, prevádzkuje potravinovú banku pre ľudí na to odkázaných, ktorí nedostávajú ani základný príjem. Teoreticky by to mala byť obdivuhodná postava, ale nie je tomu tak. Zamestnala sa totiž len preto, aby sa cítila voči sebe lepšie a vyzerala pôsobivo v očiach svojich bohatých priateľov. Je posadnutá vytváraním dojmu, čo je nepopierateľný produkt tých čias.





Napríklad, keď Henri vytne strom na svojom dvore kvôli nespokojným susedom, užívajúc si vzácny okamih fyzickej práce, Rachel sa oháňa, že ide zlým príkladom pre ich syna. Aj keď sa otec so synom cítia po dni fyzickej práce pocit spokojnosti, nakoniec sa dieťa pridá na matkinu stranu. Vysvetľuje, že v škole ich učia, že efektivita je na prvom mieste a ich snaha, napriek tomu, že im priniesla uspokojenie, bola len stratou času. Henri mal povoliť firme, aby s potrebnou mechanizáciou a elektrickými nástrojmi urobila, čo má. Presne ako to očakávala Rachel.

Kniha podivuhodne mieša zmes marxistického manifestu a kapitalistickej propagandy. Na jednej strane sú Binderove postavy nešťastné, pretože sú to robotníci, ktorí nielenže boli oddelení od výrobných prostriedkov, ale úplne oddelení od výroby. Sú najšťastnejší, keď majú možnosť niečo urobiť. Na druhej strane sa zdá, že nemôžu nájsť žiadny zmysel života bez práce a čo ich morálne poškodzuje, pretože boj o prežitie sa zmenil len na boj o čas. Bez práce a hospodárskej súťaže, ako kniha naznačuje, nemôžeme vytvárať úsilie robiť čokoľvek.





Slovami hlavného hrdinu Henriho. Po celé roky, keď sa rôzne profesie stali zastaranými, vždy som si hovoril, že oslobodenie od bremena práce by bolo požehnaním. Umožnilo by to ľuďom, aby sa usilovali viac o ušľachtilé ambície než len o zamestnanie potrebné pre život. Každý človek má nejakú jedinečnú kvalitu a schopnosť, ktorá môže rozkvitnúť ako púštna ruža, ak dostane šancu. Kedysi som poznal právnika, ktorý mal vášeň pre kúzlenie... Keď prišiel o miesto, lebo jeho prácu prevzal nový softvér, venoval sa mágii niekoľko mesiacov každý deň... Čoskoro ho to začalo nudiť a skončil. Keď som mu povedal, že je to škoda, povedal mi, že bez svojej dennej práce ako právnik sa mágia stala jeho prácou na plný úväzok a stratila svoje čaro. Namiesto nej si našiel nového koníčka: konzumáciu veľkého množstva potravín ... Do jedného roka sa pekne vypapal na 150 kíl.

Celkovo je The Absolved zaujímavým prieskumom nastávajúcich problémov. V knihe sa objavujú aj tie, ktorým čelíme už dnes. Nebezpečenstvo automatizácie a nebezpečenstvo rastu nerovnosti. Ale napriek tomu, aj napriek románovému futuristickému svetu, autor sa nedokázal vyhnúť súčasnému zmýšľaniu. V knihe je tiež veľa humoru. The Absolved je vlastne zábavné a ľahké čítanie. Binder píše čisto a jasne, príležitostne pobaví a často ponúka zaujímavé poznatky. Jeho kniha určite vyvoláva veľa zaujímavých a dôležitých otázok o budúcnosti.