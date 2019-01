Bloomberg: Brexit bez dohody je len blufovanie Londýna

Zdroj: Bloomberg;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 13:39 -

Vláda sa od začiatku snažila vyhliadku tvrdého Brexitu používať ako vyjednávaciu páku. "Žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda," hovorila premiérka Theresa Mayová. Nikdy to nebolo príliš presvedčivé, už len preto, že Spojené kráľovstvo skoro nič nerobilo, aby sa na toto vyústenie pripravilo. Vyjednávači EÚ veľmi dobre vedia, že Británia by nikdy nemohla prijať dôsledky odchodu bez dohody, a drahé prípravy ich nedotlačia k novým ústupkom.

Ak by sa obávaný scenár naplnil, zo dňa na deň by vznikli colné a regulatórne bariéry. Licencie a potvrdenia pochádzajúce z Británie by už za hranicami neplatili. Dodávateľské reťazce by zamrzli, distribúcia potravín by sa mohla ocitnúť na lopatkách. A čo sa týka neekonomických dôsledkov, britskí policajti by mohli stratiť prístup k nástrojom pre sledovanie teroristov, zatiaľ čo britským lietadlám a britským pilotom by mohlo byť zakázané vzlietnuť, nemocniciam by mohli dôjsť lieky a mohli by sa hromadiť odpadky.

Tieto potenciálne dopady sú desivé, avšak vláda nepredložila takmer žiadne detaily ohľadom toho, ako ich hodlá zmierniť. Tiež neurobila skoro nič, aby pomohla firmám. Formálne odporúčania pre Brexit bez dohody začala publikovať až vlani v auguste, čím dala podnikateľom iba sedem mesiacov na prípravu. Manažéri hovoria, že nevedia, na čom sú. Menšie podniky uvádzajú, že sú ignorované úplne. Celých 94 percent firiem sa v jednom z prieskumov sťažovalo na nedostatok informácií.





Aj tam, kde už začalo o niečo dôslednejšie plánovanie, nie sú výsledky o nič povzbudivejšie, čo ukazuje napríklad otázka hraničných kontrol. Po Brexite neošetrenom dohodou s EÚ by Spojené kráľovstvo muselo ročne spracovať okolo 260 miliónov colných deklarácií, oproti existujúcim asi 55 miliónom. Nedávny audit odhalil, že 11 z 12 kľúčových počítačových systémov navrhnutých pre zvládnutie tohto dodatočného náporu nebude pripravené včas, navyše to isté platí pre potrebnú infraštruktúru a pracovnú silu. Vo výsledku by zrejme vláda vzdala regulačné a bezpečnostné kontroly pre časť tovarov prichádzajúcich z EÚ, čo sama označuje ako "horší než optimálny" stav.

Lepším prístupom ku všetkým týmto problémom by bola úprimnosť. Čas na blufovanie vypršal. Žiadna vláda nemôže dobrovoľne prijať pohromu v rozsahu Brexitu bez dohody a Mayová by to skrátka mala povedať. Ak parlament existujúcu dohodu s EÚ v polovici januára odmietne, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane, mala by okamžite usilovať o odklad vystúpenia z EÚ. To by poskytlo čas na nové voľby, alebo ešte lepšie, druhé referendum, ktoré by konečne patovú situáciu rozseklo.

Vyjednávania o Brexite sú ochromené a odpočet končí za menej ako 90 dní. Pokračovanie v potemkinovských prípravách na Brexit bez dohody škody len znásobí. Míňajú sa obrovské sumy na zachovanie ilúzie, v ktorú nikto neverí. Medzitým čas beží a práca na realistickejších možnostiach stojí na mŕtvom bode.