Rok 2018 bol podľa analytikov pre slovenskú ekonomiku úspešný

"Slovenskej ekonomike sa v roku 2018 podarilo zrýchliť tempo rastu a naďalej sa nachádza v dobrej cyklickej pozícii. Za celý rok 2018 očakávame priemer hospodárskeho rastu na úrovni 4,3 % a takéto tempo by si mala ekonomika udržať aj v roku 2019," skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Vo väčšine európskych krajín pritom začal hospodársky rast v roku 2018 spomaľovať, Slovensko však podľa analytikov pridávalo. Podľa ekonomického analytika Tibora Lörincza z Tatra banky za to môžu investície v automobilovom priemysle. "Je možné, že na rok 2018 budeme o pár rokov spomínať ako na jeden z ekonomicky najlepších rokov histórie Slovenskej republiky," podčiarkol Lörincz.

V rámci domáceho dopytu k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) prispela najmä spotreba domácností, ktorá medziročne vzrástla o 3,2 %, priblížila Jana Glasová, analytička Poštovej banky. "Spotreba domácností rastie, čo je dané stále lepšou situáciou na trhu práce, a teda vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Zvýšila sa aj spotreba verejnej správy aj neziskoviek," dodala.

Zahraničný dopyt podľa analytikov tiež pokračoval v raste, dynamika jeho rastu sa však začala spomaľovať, keď už viacero európskych ekonomík dosiahlo vrchol ekonomického cyklu. "Toto spomalenie rastu externého dopytu však viac ako plne kompenzoval reštart domáceho automobilového priemyslu," podotkol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák s tým, že automobilový priemysel bol jednoznačným ťahúňom ekonomiky v roku 2018 a mal by ju ťahať aj v roku 2019.

Počas roka 2018 inflácia rástla dynamickejšie v porovnaní s rokom 2017. "Zatiaľ čo ešte v roku 2017 sa spotrebiteľské ceny u nás medziročne zvýšili v priemere len o 1,3 %, tak tento rok už inflácia šliapla na plyn a za jedenásť mesiacov tohto roka išli ceny hore medziročne v priemere o 2,6 %," vyčíslila Glasová. K ťahúňom inflácie pritom patrili najmä ceny potravín, ale aj ceny v doprave v dôsledku vyšších cien ropy.

Analytici však podotýkajú, že pomerne silný rast ekonomiky v posledných rokoch priniesol aj nové problémy, najmä na trhu práce. "Viacero podnikov, najmä na západe krajiny, muselo zápasiť s nedostatkom vhodnej dostupnej pracovnej sily, čo zvyšovalo tlak na rast miezd i na dovoz pracovnej sily zo zahraničia," doplnil Koršňák.