EÚ bude pozorne sledovať nové plány rozpočtových výdavkov Francúzska

"Európska komisia bude pozorne monitorovať vplyv vyhlásení prezidenta Macrona na deficit Francúzska," povedal Moscovici pre agentúru AFP. "Sme neustále v kontakte s francúzskymi úradmi," dodal Moscovici, ktorý sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.



Dosiahnutie 3 % limitu Európskej únie (EÚ) pre rozpočtový deficit bolo jadrom Macronovej európskej stratégie s cieľom získať dôveru silného Berlína a podporiť reformy v bloku.

Pred protestmi tzv. žltých viest sa očakávalo, že Francúzsko bude mať v roku 2019 deficit verejných financií na úrovni 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Macron však v pondelok (10.12.) oznámil potenciálne nákladné opatrenia na upokojenie situácie, vrátane zvýšenia minimálnej mzdy o 100 eur od budúceho roka, ktoré zaplatí vláda, nie zamestnávatelia.

Okrem toho prezident plánuje stiahnuť väčšinu z nepopulárnych opatrení, ako bolo zvýšenie daní z dôchodkov, ktoré zaviedla jeho vláda. A vyzval všetky podniky, "ktoré si to môžu dovoliť", aby zamestnancom poskytli jednorazový "bonus na konci roka" oslobodený od dane.



Pravidlá EÚ týkajúce sa verejných výdavkov sú "záväzné pre každého," povedal nemecký europoslanec Manfred Weber, keď ho novinári požiadali, aby sa vyjadril k novým výdavkom Francúzska. Dodal však, že Európska únia nezasahuje do domácej politiky, takže keď vláda v Taliansku prezentuje svoj rozpočet, je to taliansky rozpočet, a pre Francúzsko platí to isté.

Rozpočet Talianska na rok 2019 bol prvý v histórii, ktorý Brusel odmietol pre porušenie pravidiel o výdavkoch.