Úrad podpredsedu vlády vyhodnocuje pripomienky k transformácii hornej Nitry

dnes 13:31 -

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už vyhodnocuje pripomienky k transformácii regiónu horná Nitra v súvislosti so zrušením všeobecného hospodárskeho záujmu pri podpore ťažby uhlia využívajúceho sa na výrobu elektriny. Úrad obdržal celkovo 28 pripomienok, z toho 14 zásadných. Všeobecný hospodársky záujem by sa mal zrušiť v roku 2023, teda o sedem rokov skôr, ako je naplánované v súčasnosti.

Veľkí zamestnávatelia združení v Klube 500 vítajú skrátenie obdobia všeobecného hospodárskeho záujmu podpory výroby elektriny z domáceho uhlia. Nesúhlasia však so zoznamom projektov, ktoré sa plánujú podporiť v regióne hornej Nitry. „Žiadame, aby prípadná podpora projektov transformácie hornej Nitry bola smerovaná len do projektov, ktoré nesmerujú do odvetví, v ktorom existujú na Slovensku domáci podnikatelia, a ktorých podpora by neohrozovala a nezhoršovala ich konkurencieschopnosť,“ upozornili zamestnávatelia.

Národná banka Slovenska navrhuje úradu podpredsedu vlády, aby v materiáli uviedol, z akých zdrojov sa bude realizovať projekt plánovaného zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany a či tieto náklady budú mať dodatočný vplyv na koncovú cenu elektriny pre odberateľov prostredníctvom navýšenia tarify za systémové služby. „Navrhujeme v materiáli vyčísliť, aký bude mať proces útlmu ťažby uhlia vplyv na zvýšenie tarify za systémové služby v rokoch 2019 až 2023 ako aj v nasledujúcom období po roku 2023,“ uviedla centrálna banka.

Po ukončení dotovania ťažby uhlia spotrebiteľmi elektriny navrhuje úrad podpredsedu vlády a ministerstvo hospodárstva podporiť na hornej Nitre viacero projektov. Ide napríklad o projekt inovácie opráv a výroby železničných vagónov, rozšírenie skleníkového hospodárstva, rozšírenie chovu sumčeka afrického, projekty v oblasti agro-potravinárskeho sektora, logistické centrum biomasy, výskumno–vývojové projekty, závod na výrobu bioplastov a projekty z oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a ľudských zdrojov.

V súčasnosti odberatelia elektriny ročne vo svojich faktúrach platia na všeobecný hospodársky záujem celkovo okolo 115 miliónov eur. Minister hospodárstva Peter Žiga už viackrát upozornil, že ukončenie dotovania domáceho uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny neznamená automatické uzatvorenie samotných baní. „Pokiaľ si bane nájdu svoj odbyt, či už na Slovensku alebo v zahraničí, môžu naďalej pokračovať vo svojej činnosti,“ uviedol minister v diskusnej relácii Sobotné dialógy.