Peking bude mať letisko pre 100 miliónov cestujúcich ročne

dnes 13:16 -

V katastri čínskeho hlavného mesta rýchlym tempom pokračuje výstavba letiska Ta-sing. Časom bude najväčšie na svete. O akú gigantickú stavbu ide, vidieť z faktu, že projekt realizuje viac ako 40.000 stavbárov a subdodávateľov.

Do roku 2020 chce vláda ešte postaviť alebo rozšíriť viac ako 70 letísk. Ak sa uvedú do prevádzky, Čína pravdepodobne v leteckej doprave predbehne Spojené štáty. Na jej letiskách by sa malo od roku 2020 odbavovať ročne 720 miliónov cestujúcich.

V krajine je teraz najväčšie pekinské medzinárodné letisko. Jeho služby ročne využíva okolo 95 miliónov cestujúcich. Týmto výkonom zostáva druhým najrušnejším na svete. Portál iDNES sa odvoláva na informácie americkej televíznej stanice CNN.

Podľa projektu by malo nové letisko v roku 2025 vybaviť 75 miliónov osôb. Jeho výkon bude postupne rásť až na 100 miliónov cestujúcich ročne.

Nové letisko bude mať sedem štartovacích a pristávacích dráh. Ich počet výrazne zlepší manévrovacie možnosti v jeho vzdušnom priestore. Kritici projektu však upozorňujú na to, že vzdušný priestor v krajine pevne kontroluje armáda. Práve ona je hlavnou príčinou zlej manévrovateľnosti vo vzduchu.