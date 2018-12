Nádejný viceguvernér NBS chce ďalšiu zdravotnú poisťovňu

dnes 15:31 -

Kandidát na viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Hudák by chcel ďalšiu zdravotnú poisťovňu. Ako uviedol pred poslancami parlamentného výboru pre financie, mala by byť pod dohľadom NBS. "Výhradne by poskytovala poistenie nadštandardu v rámci zákona o zdravotníctve," priblížil svoju predstavu Hudák.

Podľa neho by však tento nápad mal byť súčasťou určitej novej transformácie verejného zdravotného poistenia. "Toto je obrovská téma, ktorá je skutočne naliehavá. A mám na to takisto pripravený materiál, zaoberám sa týmto od roku 2006, takže zhruba 12 rokov," uviedol Hudák.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia v rámci verejného zdravotného poistenia tri spoločnosti - štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné Dôvera a Union zdravotná poisťovňa.