MSM Group zamestnáva viac ako 1200 ľudí vo VOP Nováky a plánuje novú investíciu

MSM Group plánuje ešte v roku 2018 novú investíciu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky. Nová výrobná hala bude slúžiť na technické predĺženie života munície a montáže nových typov munície. Investícia je v hodnote 1,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ MSM Group Marián Goga. „Teší ma, že sa nám darí stavať firmy na nohy. V súčasnosti máme viac ako 1200 zamestnancov. Celkovo sme tu už preinvestovali 4,5 milióna eur. Som hrdý na to, čo sa nám vo VOP Nováky podarilo,“ povedal Goga.

MSM Group vstúpil do VOP Nováky v roku 2013 po tom, ako uspel s najlepšou ponukou vo výberovom konaní ministerstva obrany. Kritériom prenájmu pri hľadaní investora pre VOP Nováky bola nielen výška nájomného, ale aj udržanie zamestnanosti podniku počas piatich rokov. Platnosť tejto podmienky vypršala v polovici roku 2018. „Od roku 2013 sme zvýšili počet pracovných miest o tretinu, pričom priemerná mzda narástla o 37 %. Postupne znižujeme mieru závislosti od štátnych zákaziek. Zákazky Ministerstva obrany SR tvorili počas piatich rokov len 2 % z celkových tržieb podniku,“ doplnil Goga.

VOP Nováky sa zaoberá špeciálnou výrobou, delaboráciou munície, strojárenskou výrobou a vývojom, dodáva výrobky do Agentúry NATO pre podporu. Spoločnosť spolupracuje so štátnymi inštitúciami vrátane armád a ministerstiev obrany, so svetovými výrobcami automobilového priemyslu. Obchodných partnerov má v krajinách Európy, Afriky, Blízkeho východu, v Indii či v USA.