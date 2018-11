Spor USA a Číny pokračuje, podľa Washingtonu Čína nelegálne praktiky nezmenila

dnes 11:16 -

Napätie medzi Čínou a USA sa opätovne zvýšilo, keď americká administratíva obvinila Peking, že doteraz nezmenil "neférové" praktiky, ktoré sú podľa Washingtonu hlavnou príčinou obchodných sporov medzi krajinami. USA tak vystúpili voči Číne len pár dní pred kľúčovým stretnutím amerického a čínskeho prezidenta Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. To sa uskutoční na okraj schôdzky štátov G20 na prelome novembra a decembra v Argentíne.

Vyhlásenie USA nasledovalo po najnovšom prehodnotení čínskej politiky v oblasti duševného vlastníctva a transferov technológií zahraničných firiem. Podľa USA Čína pokračuje v krádežiach duševného vlastníctva, čo bola aj príčina spustenia série vysokých dovozných ciel na čínsky tovar. Do dnešných dní USA uvalili vysoké dovozné clá na tovar z Číny v ročnej hodnote 250 miliárd USD (218,90 miliardy eur) a hrozia, že tak urobia aj s produktmi za ďalších 267 miliárd USD.

Spojené štáty obvinili Čínu z krádeže duševného vlastníctva ešte v marcovej správe. Tú teraz aktualizovali a podľa amerického obchodného zástupcu Roberta Lighthizera Peking "v podstate svoje neférové praktiky poškodzujúce trhy, ktoré boli uvádzané v správe z marca 2018, nezmenil".

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang uviedol, že Peking poskytol USA detailnú odpoveď na ich požiadavky v septembri a Američania by mali pozorne čítať. Zároveň zopakoval, že aj keď v ekonomike a obchode občas dochádza k trecím plochám, je potrebné rokovať.

Správa USA prichádza zhruba týždeň pred očakávaným stretnutím Trumpa so Si Ťin-pchingom na schôdzke G20 v Buenos Aires, kde by mali rokovať práve o riešení obchodného sporu. Posledné stretnutie čínskeho prezidenta so zástupcom USA však nedopadlo najlepšie, keď ostrá vzájomná rétorika Si Ťin-pchinga a amerického viceprezidenta Mikea Pencea na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Port Moresby, hlavnom meste Papuy-Novej Guiney, spôsobila, že prvýkrát od roku 1993 sa členské štáty APEC nedokázali dohodnúť na záverečnom komuniké.

Podľa čínskeho diplomata záver summitu APEC spôsobilo "ospravedlňovanie" protekcionizmu niektorými krajinami, čím poukázal na dovozné clá zo strany USA. Pence na summite vyhlásil, že USA v obchodnom spore neustúpia a dokiaľ sa Čína americkým požiadavkám neprispôsobí, je Washington pripravený súčasný objem tovarov, ktoré podliehajú vysokým clám, zdvojnásobiť.