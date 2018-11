Technologické akcie: Z obchodnej vojny medzi USA a Čínou sa dá profitovať

Zdroj: businessinsider

Foto:SITA/AP;YT/Bloomberg Markets and Finance

dnes 10:41 -

Začalo to obchodnou šarvátkou medzi oboma krajinami. Prezident Donald Trump využil taktiku, ktorú čínski náprotivok označil za "šikanovanie". Spustilo to obrovské odvetné zvyšovanie ciel na čoraz viac tovaru. Potom je tu rozvíjajúca sa menová vojna, otázka čínskej devalvácie renminbi. Je to rozšírenie obchodnej vojny, lebo slabšia mena podporuje export. Netreba zabúdať ani na bezohľadný súboj o získanie pozície lídra v technologickom sektore. Nedávna správa agentúry Bloomberg naznačuje, že čínski špióni používali drobné mikročipy na špehovanie amerických firiem, ale čínska strana niečo také absolútne popiera. Medzitým sa čínsky gigant Alibaba rozhodol bojovať starým spôsobom. Predajom produktov. Masívna propagácia Singles Day priniesla výnosy vo výške 30,8 miliárd dolárov za 24 hodín, čo je takmer trojnásobok tržieb všetkých amerických spoločností v roku 2017 počas Black Friday a Cyber ​​Monday.



Ale pokiaľ ide o ceny akcií, zdá sa, že americké technologické firmy sú víťazmi, aspoň do určitého času. Stratégovia BlackRock hovoria, že to je z veľkej časti dôsledkom revízií čínskych tech zárobkov smerom dole spolu s maximálnym rastom zisku v USA. Zároveň ale poznamenávajú, že tento rozdiel vytvára pôdu pre návrat späť k historickým úrovniam, čo by znamenalo významný návrat pre čínske technologické firmy. Koniec koncov, ich historické prémie v porovnaní s americkými akciami sa blížia k ich najnižšej za 10 rokov a k definitívne najslabšej úrovni od roku 2011.