Rizikové prostredie: Viac než 22 tisíc slovenských firiem ohrozuje jej najbližšie okolie

Zdroj: bisnode

Foto: TASR/AP

dnes 13:07 -

"Každú firmu pri podnikaní ovplyvňuje jej okolie, s ktorým je ekonomicky spätá. Spadajú sem majoritní vlastníci, dcérske spoločnosti a štatutárne orgány, ktoré môžu vytvárať potenciálne rizikové prostredie," vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Ako sú na tom slovenské firmy?



Poradenská spoločnosť skúmala aktívne väzby u 269 645 slovenských firiem a ich okolia, s ktorým sú ekonomicky späté. Ukázalo sa, že až 22 297 podnikov ovplyvňuje aspoň jeden z negatívnych indikátorov. Sú to napríklad insolvencia, likvidácia, nespoľahlivé platenie DPH, exekúcia alebo dlžná čiastka. "Túto informáciu by si mal zvážiť každý podnikateľ pri preverovaní obchodných partnerov. V informačných systémoch Bisnode sú firmy s rizikovým okolím označené signálom, ktorý z veľkého množstva dát vyberie len dôležité informácie. Užívatelia si tak vedia okamžite pozrieť, do akého rizika pri obchodovaní vstupujú," dodáva Petra Štěpánová.

Rizikové okolie má 755 akciových spoločností a 21 542 spoločností s ručením obmedzeným. S veľkým náskokom sú najviac ohrozené firmy

s bratislavskou adresou (8516), nasledujú

podniky pôsobiace v Košickom (2185),

Nitrianskom (2113) a

Prešovskom kraji (2105).



Naopak najmenej firiem s rizikovým okolím nájdeme Žilinskom kraji (1770). Najčastejšie sú svojim okolím negatívne ovplyvnené menšie firmy s vykázaným obratom do 999 tisíc eur (9004) a firmy s maximálne dvoma zamestnancami (2878).