Gazprom zvýši dodávky plynu do Rakúska, pritom už za 10 mesiacov padol rekord

Ruský plynárenský koncern Gazprom a rakúska spoločnosť OMV podpísali dohodu o zvýšení dodávok plynu zo strany ruskej firmy. Oznámili to v pondelok obidve energetické spoločnosti s tým, že objem sa v porovnaní s pôvodným kontraktom zvýši o 1 miliardu kubických metrov (m3) ročne.

Ako povedal šéf Gazpromu Alexej Miller, ktorého citovala agentúra Reuters, podpis dokumentu o dodatočnom exporte je ďalším dôkazom vysokého dopytu po ruskom plyne zo strany európskych zákazníkov.

Podľa Millera Gazprom už niekoľko rokov zaznamenáva rekordné dodávky do Rakúska. Rekord padol aj za 10 mesiacov tohto roka. Ako Miller uviedol, od januára do konca októbra dodala ruská firma do Rakúska 8,8 miliardy m3 zemného plynu, čo je o tretinu viac než za rovnaké obdobie minulého roka.

Miller očakáva pokračovanie rastu dopytu zo strany celej Európy. Na jednej strane naďalej rastie výroba elektrickej energie z plynu ako ekologickejšieho zdroja, než je uhlie, a navyše, produkcia plynu v Európe v rovnakom období klesá.