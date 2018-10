Goldman Sachs: Investori robia mimoriadne stávky, týchto 15 akcií do konca roka vyletí

Zdroj: BI

Analytici Goldman Sachs sa pokúsili zozbierať informácie o tom, ktoré akcie obchodníci považujú za najúspešnejšie stávky. V ostatnom období sa preukázalo, že zmiernená volatilita by na akciovom trhu mohla vydržať až do konca roka 2018. Z tohto dôvodu je dôležité, aby investori získali expozíciu v akciách, ktoré by mohli zaznamenať nárast na konci roka. Trh s opciami je na to ideálny.



Goldman Sachs zostavili zoznam akcií, ktoré sú medzi najlacnejšími na hedžing merané trojmesačným skreslením, teda rozdielom medzi opciami, ktoré obchodníci platia za ochranu pred poklesom cien v nasledujúcich troch mesiacoch v porovnaní so stávkami na zvýšenie ceny.

"Investori veľmi málo nakupujú opčné kontrakty na stávky proti rally do konca roka, inými slovami, neobávajú sa rizika ´dalšieho prepadu na akciovom trhu", tvrdí tím analytikov pod vedením Katherine Fogerteyovej v nedávnej správe klientom.

Nižšie uvedený zoznam predstavuje akcie, na ktoré investori vsádzajú, že do konca roka zaznamenajú obrovské zisky. Sú zoradené v zostupnom poradí podľa trojmesačného skresľovacieho percentilu. Ako poznamenala Fogerteyová, nízka odchýlka znamená, že obchodníci sa menej obávajú rizík, čo znamená väčší nárast.

Navistar International

celková výnosnosť za rok: -13 %

trojmesačný percentil: 0.07





Ford

celková výnosnosť za rok: -24 %

trojmesačný percentil: 0.06





Ralph Lauren

celková výnosnosť za rok: 25 %

trojmesačný percentil: 0.09



Murphy Oil

celková výnosnosť za rok: 12 %

trojmesačný percentil: 0.06



InteraActiveCorp

celková výnosnosť za rok: 65 %

trojmesačný percentil: 0.12



Fastenal

celková výnosnosť za rok: 4 %

trojmesačný percentil: 0.13



Stanley Black & Decker

celková výnosnosť za rok: -20 %

trojmesačný percentil: 0.14



Weight Watchers

celková výnosnosť za rok: 48 %

trojmesačný percentil: 0.07



Whirlpool

celková výnosnosť za rok: -35 %

trojmesačný percentil: 0.08



Parker Hannifin

celková výnosnosť za rok: -10 %

trojmesačný percentil: 0.13



Restaurant Brands

celková výnosnosť za rok: -2 %

trojmesačný percentil: 0.08



Infinera

celková výnosnosť za rok: -6 %

trojmesačný percentil: 0.02



Cummins

celková výnosnosť za rok: -13 %

trojmesačný percentil: 0.08



Bank of New York Mellon

celková výnosnosť za rok: -2 %

trojmesačný percentil: 0.13



Humana

celková výnosnosť za rok: 36 %

trojmesačný percentil: 0.09