Teslaquila je vlastne celkom dobrý nápad

Vlani George Clooney predal Casamigos. Vlastnú značku tequily, ktorú založil spolu so svoji dlhoročným kamarátom s ktorým spoločne popíjali. Záujem prejavila medzinárodný liehovar Diaego za miliardu dolárov. Aj akčná hvioezda The Rock naznačila, že čoskoro príde so svojou vlastnou značkou tequily, zvanej Mana. Sean Combs vlastní polovicu značky DeLéon a Justin Timberlake má svoju Sauza 901 Tequilu. V podpornej marketingovej kampani si zahral chlapíka, ktoré si nemôže nájsť prácu kvôli nadmerne hladkej tequille na trhu.



Celebrity a chľast. Zdá sa, že obchodné aktivity v tejto oblasti vo všeobecnosti vzrástli. Bob Dylan predáva whisky, Ryan Reynolds vlastní podiel v Aviation Gin. Tequila je však mimoriadne miesto na trhu a dostáva sa čoraz viac do popredia spolu s mezcalom, hlavne v ponukách barov a reštaurácií, ktoré sa tak často objavujú na snímkach z Instagramu. Spoločnosť Fortune oznámila, že celkový predaj tequily vzrástol o 8,5 % v rokoch 2016 až 2017. Vývoz čistej tequily z Mexika do USA vzrástol v poslednom desaťročí o takmer 200 % a objemy predaja vysokokvalitných tekíl, s cenovkou 100 dolárov za fľašu a viac, sa od roku 2002 zvýšili o takmer 350 %.





Nie je ani potrebné, aby ste niečo vlastne vedeli o pestovaní agáve, o spôsoboch destilácie alebo o niektorých detailoch výroby, aby ste uviedli svoje meno na fľašu. Zatiaľ čo Clooney a jeho kamarát Gerber tvrdia, že ochutnajú všetko, Reynolds a Diddy pripúšťajú, že sa jednoducho rozhodli vyčleniť veľké investície do spoločností, ktoré ich skutočne oslovili prostredníctvom chuťových pohárikov.

A v tomto bode prichádza Musk a jeho Teslaquila pripravená pre záujemcov zo strany majetnejších. Niektorým fanúšikom to ale nestačí a pýtajú sa kedy Tesla ponúkne aj niečo z iného súdka.