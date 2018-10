Jeden z prvých investorov, ktorý dokázal, že peniaze na vesmírne lety nie sú bláznovstvom

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

dnes 7:43 -

Allen, ako to spomenul vo svojich pamätiach Idea Man, vyrástol na sci-fi a americkom programe Apollo. Videl prvé pristátie na Mesiaci v roku 1969, to isté leto ako svoj prvý koncert Jimiho Hendrixa. Bohatstvo získané zo svojho podielu v spoločnosti Microsoft a investície do nehnuteľností v Seattli mu umožnili investovať do koncepcií vesmírnej techniky novej generácie od 90. Rokov minulého storočia.

Prekonal niekoľko neúspechov, vrátane BlastOff, technologického startupu zameraného na Mesaic, alebo Rotary Rocket, ktorá kombinovala rotor vrtuľníka s raketovým pohonom. Avšak Burt Rutan, legendárny návrhár lietadiel, presvedčil Allena, že má niečo, s čím by mohli vyhrať Ansari X-Prize, súťaž, ktorá sľubovala 10 miliónov dolárov za prvenstvo tímu, ktorý by mohol lietať do vesmíru vesmírnou loďou, s ľudskou posádkou na palube. Buzz Aldrin, druhý kozmonaut, ktorý sa prešiel po Mesiaci, Allenovi tvrdil, že Rutanov návrh nebude fungovať. Allen teda položil Rutanovi otázku, "už ste niekedy navrhovali raketu?"

"Nie, ale verím v to tak silno, že by som to sám financoval, keby som mal peniaze," povedal Rutan.

"Poďme do toho," odpovedal Allen.

Paul Allen (vpravo) a letecký inžinier Burt Rutan po oznámení plánov na konštrukciu gigantického lietadla, ktoré by vynášalo vesmírne lode na obežnú dráhu Zeme.

Nakoniec vložil 26 miliónov dolárov do výstavby SpaceShipOne, ktorý získal X-Prize v roku 2004. Allen dokázal získať výhru vo výške 10 miliónov dolárov a duševné vlastníctvo priznal Richardovi Bransonovi. Branson ho použil ako základ spoločnosti Virgin Galactic, ktorá sa dnes pokúša s kozmickou turistikou, o 14 rokov neskôr.

Zatiaľ sa súkromnému tímu, kvôli rozpočtu, podarilo dostať človeka do vesmíru len pod vlajkou USA, Ruska a Číny. Ale to stačilo ako dôkaz, ktorý presvedčil investorov a vládnych predstaviteľov, že nové príležitosti budú len a len pribúdať. V tom čase sa americký vesmírny program odvíjal od straty raketoplánu Columbia v roku 2003. Úspešná demonštrácia SpaceShipOne bola jedným z mála faktorov, ktoré dokázali presvedčiť Washington, aby dal NASA na ďalší program rozvoja vesmírnych lodí, čo zahŕňalo partnerstvá so súkromnými spoločnosťami. Elon Musk a jeho SpaceX, založený v roku 2002, dokázal vyhrať prvú zo sérií zmlúv na prepravu nákladu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Bola to záchranná injekcia pre jeho spoločnosti a stal sa popredným svetovým komerčným raketovým výrobcom.

Firmy nového komerčného vesmírneho veku, od SpaceXu po Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, nemusí vyzerať presne ako SpaceShipOne alebo Allenove eklektické investície do kozmických technológií. Napriek tomu to bol práve Allen, kto pripravil cestu pre nový prístup k podnikaniu na obežnej dráhe.