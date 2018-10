Pivo v kanceláriách zaujalo aj SoftBank, chce investovať 20 miliárd a získať väčšinový podiel

Zdroj: WSJ;BI

Nebola by to prvá investícia Softbank do WeWork, prostredníctvom technologicky zameraného fondu Vision Fund v auguste zrealizovala investíciu vo výške 4,4 miliardy dolárov, čím získala 20 % podiel v spoločnosti.

Ak by sa obe firmy na cene dohodli, šlo by o masívnu investícia do súkromnej spoločnosti dokonca aj v porovnaní s tým, aké peniaze sa točia v Silicon Valley, a japonská SoftBank by získala kontrolu nad rýchlo rastúcou spoločnosťou na zdieľanie kancelárií. A to by upevňovalo pozíciu predsedu SoftBank Masayoshi Sona ako dominantného hráča v modernej technologickej ekonomike, od polovodičov v smartfónoch až po telekomunikačné siete.





Investícia SoftBank by pravdepodobne bola prostredníctvom svojho 92 miliardového fondu Vision, ktorý je financovaný zo zdrojov zo Saudskej Arábie a Abu Dhabi, ako aj vlastného kapitálu SoftBank.

Rokovania o investícii sú v plnom prúde, dohoda ale nie je zaručená. Podľa správy WSJ, ktorá sa odvoláva na anonymné zdroje, nie je jasné, aké ocenenie poskytne SoftBank spoločnosti WeWork vo väčšinovom obchode. V júni tohto roka Rajeev Misra, výkonný riaditeľ Vision Fund, oznámil, že WeWork sa usiluje získať nové finančné prostriedky vo výške 35 miliárd dolárov, ale nevyjadril sa, či sa SoftBank zúčastnila tohto kola financovania.

Spoločnosť WeWork, ktorá bola založená pred 8 rokmi, už dokázala prilákať miliardy kapitálu na financovanie svojej podnikateľskej činnosti a na prenájom priestorov ako spoločných kancelárií. Spoločnosť sa rozšírila do 22 krajín a tento rok by jej príjmy mali dosiahnuť viac ako 2 miliardy dolárov.

Rýchla expanzia spoločnosti a rozmanité akvizície však znamenajú, že firma páli peniaze. Skeptici sa obávajú fungovania modelu, v ktorom si WeWork vezme priestory do dlhodobého prenájmu, pretvorí ich na spoločné kancelárske priestory a potom ich prenajíma. Podľa nich to nestačí na tak obrovské ocenenie.

Spoločnosť stratila stovky miliónov dolárov v prvých šiestich mesiacoch roka podľa medializovaných správ a jej straty v Spojenom kráľovstve sa takmer strojnásobili. To znamená, že Európska vlajková loď WeWork v Londýne dosiahla v roku 2017 zisk, čo je zárukou toho, čo sa podľa spoločnosti ukázalo ako životaschopný obchodný model.

Doteraz najväčšou investíciou SoftBank, šla do startupu so zárukou rizikového kapitálu. Za 7,7 miliárd dolárov banka získala 15 % podiel v Uber, píše The Wall Street Journal.