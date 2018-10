Air Bank, Home Credit a Moneta vytvoria spojením českú banku

dnes 13:01 -

Home Credit Group B.V. a Moneta Money Bank oznámili predbežnú dohodu, ktorá by mala viesť k následnému spojeniu Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Monety. Vznikla by tým česká banka s 2 mil. klientmi. Skupina Home Credit by sa tak stala s podielom 24,48-percentným akcionárom banky. Hodnota transakcie je 19,75 mld. českých korún (CZK). Uzatvorenie transakcie sa predpokladá 1. júla 2019. Informovala o tom spoločnosť Home Credit.

Banka chce tradičným bankám konkurovať pod značkou Air Bank. Svoje služby by poskytovala 1 mil. súčasným klientom Monety, 637 tis. klientom Air Bank a 469 tis. klientom Home Creditu v Čechách a na Slovensku. Služby bude poskytovať domácnostiam, živnostníkom, ľuďom s nadpriemernými príjmami a menším firmám. Transakcia by zároveň mala podľa vyjadrení firmy priniesť približne 10-percentné úspory na celkových prevádzkových a investičných nákladoch zúčastnených subjektov.

Po vysporiadaní transakcie získa Moneta 100-percentný podiel v Air Bank a v českom a slovenskom Home Credite. Skupina Home Credit v rámci vysporiadania transakcie získa úpisom 165,6 mil. novo vydaných akcií Monety v hodnote 13 mld. CZK. Zároveň v rámci vysporiadania transakcie zaplatí Moneta skupine Home Credit 6,75 mld. CZK.