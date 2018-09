ECB tlačí na ING, aby vrátila pracovné miesta z Londýna do EÚ

dnes 11:16 -

Holandská banková skupina ING Groep, ktorá v roku 2016 presunula pracovné miesta z Amsterdamu a Bruselu do Londýna, čelí teraz tlaku Európskej centrálnej banky (ECB), aby ich vrátila na kontinent. Uviedol to v pondelok denník Het Financial Dagblad s odvolaním sa na zdroje blízke rokovaniam medzi holandskou bankou a ECB.

Reakciu ING, ktorá pred pár rokmi mnohých prekvapila (svojím rozhodnutím presunúť pracovné miesta v obchodnej divízii spojené s nákupom dlhopisov a devíz do Londýna, čo bolo v rozpore s prevažujúcim trendom), sa zatiaľ nepodarilo získať.

ECB sa však obáva, že po odchode Británie z Európskej únie na konci marca 2019, môžu niektorí obchodníci v banke, ktorých obchody sú považované za systémovo dôležité, stratiť prístup na európske finančné trhy, dodal Financial Dagblad.

A regulačné úrady v Európe považujú za ďalší problém aj koncentráciu tzv. rizikových manažérov banky v Londýne.