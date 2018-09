Novela zákona o sociálnom poistení od liberálov neprešla do 2. čítania

dnes 18:01 -

Mladí ľudia, ktorí nedávno vstúpili na trh práce, a osoby blížiace sa k dôchodkovému veku nebudú od roku 2020 dostávať informácie o ich budúcej výške dôchodku. Parlament totiž neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za stranu SaS Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej a Jozefa Rajtára. Takéto informácie mali podľa liberálov dostávať osoby, ktoré sú na trhu práce 5 až 6 rokov a ľudia, ktorým do dovŕšenia penzijného veku zostáva menej ako päť rokov. "Keďže výpočet odhadovaného dôchodku je administratívne pomerne náročný, informácie budú posielané raz ročne práve tým skupinám osôb, pre ktoré majú najväčší prínos," zdôvodnila svoj návrh trojica opozičných poslancov.

"Za 5-ročný horizont už možno odhadnúť vývoj budúcich príjmov, a zároveň včasná, hoci hrubá, informácia o budúcom dôchodku im umožní lepšie plánovať budúcnosť, tak z hľadiska príjmov, ako aj z hľadiska osobného sporenia," uviedli liberáli ako dôvod, prečo by informácie o budúcej výške penzie mali dostávať práve mladí ľudia po odpracovaní piatich rokov. Druhou skupinou, ktorá má dostávať informácie o budúcej výške dôchodku, majú byť poistenci tesne pred dôchodkovým vekom. "Pre tieto osoby je odhad ich budúceho dôchodku už veľmi presný, ale zároveň dostatočne včasný na to, aby mohli prípadne zmeniť svoje ekonomické správanie, alebo sa informovanejšie rozhodnúť o predčasnom dôchodku," tvrdia poslanci za SaS.

Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina neuspeli s návrhom zaviesť príspevok na bývanie v sume 100 eur mesačne, na ktorý by mali nárok rodičia počas čerpania rodičovského príspevku do troch rokov dieťaťa, v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šesť rokov dieťaťa. "Zavedením príspevku na bývanie pre poberateľov rodičovského príspevku sa bude čiastočne kompenzovať strata príjmu jedného rodičov a pomôže sa týmto rodinám s úhradou nákladov na bývanie," uviedli.

Nárok na príspevok na bývanie by pritom mali len tí rodičia, ktorí boli najmenej 270 dní nemocensky poistení alebo sú študentami na vysokej škole. Rodič by tento nový príspevok dostával len vtedy, ak platí náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti.