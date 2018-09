V Dusle spustili novú výrobňu čpavku, investícia dosiahla 310 miliónov eur

dnes 17:01 -

Duslo Šaľa, a.s., v stredu oficiálne otvorilo novú prevádzku na výrobu čpavku. Investícia do výrobne s názvom Čpavok 4 dosiahla sumu 310 miliónov eur. Ešte v roku 2014 vláda schválila pre túto investíciu stimul v podobe daňovej úľavy do výšky maximálne 58 miliónov eur počas desiatich rokov.

Podľa premiéra Petra Pellegriniho aj tento krok presvedčil majiteľa Dusla Šaľa, ktorým je koncern Agrofert, aby investíciu zrealizoval práve na Slovensku. „Pracuje tu dnes viac ako 2000 zamestnancov a keď mala vláda v minulosti rozhodnúť, či poskytne investičný stimul formou daňovej úľavy, tak musela brať do úvahy aj avizované rozhodnutie tejto spoločnosti, že v prípade neúspechu postaví túto investíciu v Nemecku alebo v Českej republike,“ pripomenul Pellegrini.

Podľa jeho slov by to výrazne ohrozilo zamestnanosť v celom regióne. „Preto považujem rozhodnutie vlády z roku 2014 za veľmi správne a aj vďaka tomuto rozhodnutiu dnes spúšťame do prevádzky to najmodernejšie, čo v tejto oblasti na svete existuje, čo dáva veľkú garanciu ľuďom a ich rodinám, že tu budú môcť ešte dlho pracovať,“ skonštatoval.

Jeho slová potvrdil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dusla Šaľa Petr Bláha. „Životnosť takejto technológie výroby čpavku je maximálne 40 rokov. Tá naša doterajšia už mala 45 rokov. Ak by sme ju odstavili a nepostavili novú, tak je to v podstate koniec Dusla. Pretože ten objem čpavku, ktorý by sme potrebovali pre udržanie rovnakého objemu výroby, a tým pádom aj rovnakej zamestnanosti, by sme neboli schopní zabezpečiť z iných zdrojov, napríklad z Rakúska, Nemecka, alebo Českej republiky. Takže to by bol koniec tejto spoločnosti. Inými slovami, zrejme by tu zostala iba distribučná prevádzka, ktorá by nakupovala a ďalej predávala nejaké hnojivá,“ skonštatoval Bláha.

Ako pripomenul, výroba čpavku tvorí podstatnú časť produkcie Dusla. Od roku 1964 dodnes sa ho tu vyrobilo viac ako 20 miliónov ton. Pôvodné prevádzky Čpavok 1 a 2 boli už dávnejšie zastarané a v súčasnosti sú odstavené. Výrobňa Čpavok 3 vyrába 1300 ton tejto chemikálie denne, no už v roku 2011 vznikla potreba výrobu zmodernizovať a rozšíriť. „Výstavba a prevádzka výrobne Čpavok 4, s veľkým dôrazom na ekológiu a úsporu energií, zaradila náš závod medzi európsku technologickú špičku v chemickom priemysle. Je natoľko konkurencieschopná, že jej prínos dlhodobo pocíti aj slovenské hospodárstvo,“ dodal Bláha.