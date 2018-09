So zvyšovaním cien diaľničných známok treba chvíľu počkať

dnes 15:16 -

So zvyšovaním cien diaľničných známok treba podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) ešte chvíľu počkať. Tento rok sa podľa jeho slov neotvorí ani jeden kilometer novopostavených diaľnic.

Síce to podľa neho neznamená, že by sa od roku 2011, odkedy sa ceny známok nezvyšovali, neotvoril nový diaľničný úsek. Práve naopak, boli motoristom pridávané nové cesty. "Ale tým, že som odštartoval teraz veľa prác na diaľniciach, či sa už stavia, projektuje, si myslím, že treba chvíľu počkať," konštatoval Érsek po stredajšom rokovaní vlády.

V budúcom roku tak podľa rozhodnutia šéfa rezortu dopravy ostanú ceny diaľničných známok naďalej rovnaké. To znamená, že motoristi zaplatia za ročnú známku 50 eur, mesačná ich vyjde 14 eur a desaťdňová desať eur.

V roku 2019 sa však budú podľa Érseka odovzdávať motoristom do užívania nové úseky ciest. "A vtedy je to veľmi na zváženie," konštatoval minister na margo prípadného rozhodnutia o raste cien známok. Keby sa napríklad v súčasnosti zvýšili ceny známok o 20 %, znamenalo by to podľa ministra nárast príjmu z ich predaja o 18 miliónov eur. "Nie je to malý peniaz, hlavne na opravy ciest prvej triedy a opravy mostov," zhodnotil Érsek.

Ešte chvíľu sa teda podľa jeho slov dajú držať ceny diaľničných známok na aktuálnej úrovni, ale k zvyšovaniu musí dôjsť. "Lebo aj v porovnaní s okolitými štátmi sme najlacnejší," uviedol.

Rozhodnutie ponechať ceny diaľničných známok v nezmenenej výške je podľa neho aj istým kompromisným riešením. Keby totiž uvažoval nad zavedením platnosti ročnej známky rok odo dňa, ako si ju motorista kúpi, znamenalo by to ďalší výpadok v štátnom rozpočte. Érsek sa preto rozhodol ponechať ceny a aj časovú platnosť známok nezmenené.