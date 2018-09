K. Galek podáva podnet na prokuratúru pre zvyšovanie cien elektriny

dnes 12:16 -

"Toto je nateraz posledná inštancia, ktorá môže Slovákov uchrániť od škandalózneho rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre nekompetentnosť politických nominantov jednoducho nemôže trpieť celý národ," uviedol Galek na stredajšej tlačovej konferencii.



Na generálnu prokuratúru preto podáva podnet na podanie protestu prokurátora. "Chceme zabrániť tomu, aby sa ľudia museli skladať ďalších 18 miliónov eur na elektrinu," dodal poslanec. Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek sa totiž podľa jeho slov rozhodol touto sumou zvýšiť dotácie na výrobu elektriny z domáceho uhlia.



"Za 18 miliónov by všetky domácnosti v okrese Prievidza, kde sa elektráreň Nováky nachádza, mohli mať elektrinu celý rok zadarmo," zhodnotil Galek. Šéf ÚRSO pritom podľa neho koná v rozpore s vlastnou vyhláškou. "Odôvodňuje to zvýšením cien emisií. Toto je však v rozpore s jeho vlastnou vyhláškou, ktorá hovorí o tom, aká má byť cena emisií, ktoré vstupujú do ceny elektriny vyrobenej z domáceho uhlia," vysvetlil Galek.



Pýtal sa preto, či za tým môže byť niečo iné. "Napríklad zvýšenie ceny samotného uhlia? Je verejným tajomstvom, že v Novákoch nestíhajú vyťažené uhlie spáliť a riešením by teoreticky mohlo byť zvýšenie jednotkovej ceny," uviedol poslanec.



Pripomenul tiež, že práve ÚRSO vie ovplyvňovať všetky regulačné poplatky, ktoré spolu s elektrinou platia ľudia, a odrážajú sa v koncovej cene za elektrinu. "Je známe, že tieto poplatky tvoria z koncovej ceny až 65 %," vyčíslil Galek.